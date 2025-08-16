Machine Gun Kelly non conosce la sua vera età e ipotizza origini aliene: “Mia madre potrebbe essere stata rapita dagli UFO”

MGK sorprende: “Non so quanti anni ho” e parla di possibili origini aliene, citando un presunto rapimento UFO raccontato dalla madre.

Durante un’apparizione televisiva a Watch What Happens Live, Colson Baker, in arte Machine Gun Kelly ha spiazzato pubblico e conduttore con alcune dichiarazioni sorprendenti: il rapper (probabilmente non troppo noto in Italia, ma famosissimo negli State) ha ammesso di non essere certo nemmeno della propria età e di sospettare un legame con gli alieni.

“È una cosa strana, amico, non so la mia età, non so se esista”, ha dichiarato l’artista 35enne rispondendo ad Andy Cohen. Il conduttore ha replicato ironicamente chiedendo se avesse “una connessione alla Mariah Carey con l’età, molto fluida”.

MGK in realtà è parso molto serio sul tema, aggiungendo: “Non conosco molti fatti della mia vita. Per esempio, se la mia pelle si lacera, guarisce davvero in fretta”. Cohen, incuriosito, gli ha chiesto spiegazioni. “Sono cose che mi fanno pensare: chi è davvero mio padre?”, ha proseguito il rapper, prima che il racconto entrasse in dettagli ancor più extraterrestri.

“Ho chiesto a mia madre: “C’è stato un periodo in cui sei sparita, fuori dalla Terra?… Mai visto una creatura alta e sottile?” – ha raccontato – Lei mi ha detto che in un’occasione ha avuto la sensazione di essere stata rapita“. Cohen ha reagito con sorpresa: “Allora potrebbe esserci qualcosa di vero!”. E MGK ha quindi concluso con autoironia: “Sono pessimo a parlare, non sarei dovuto venire a un talk show”.

Non è la prima volta che il musicista, famoso anche per il suo lato teatrale e surreale, sfiora temi extraterrestri. Già nel 2020 aveva pubblicato il brano Concert for Aliens, in cui immaginava di esibirsi di fronte a un pubblico non umano.

La biografia dell’artista non è meno complessa delle sue dichiarazioni. Nato a Houston da genitori missionari, Baker ha vissuto un’infanzia segnata dall’abbandono materno e da un rapporto difficile con il padre, scomparso nel 2020. Dopo anni di lontananza, MGK ha riallacciato i rapporti con la madre solo nel 2022 (e dopo di allora è evidentemente giunta questa chiacchierata dallo spazio profondo).

Gli alieni e il mondo dello spettacolo: un legame a doppio filo

Ma il legame tra gli alieni e il mondo dello spettacolo va ben oltre MGK.

Senza andare a parlare della Guerra dei Mondi di Wells (esempio classico del mondo alieno che fa irruzione nel mondo dello spettacolo – e non solo), le confessioni di MGK ricordano altre esperienze dichiarate da star che hanno raccontato presunti contatti con alieni et similia.

Robbie Williams, ad esempio, ha più volte sostenuto di aver vissuto incontri ravvicinati, mentre Demi Lovato ha dichiarato di credere fermamente nell’esistenza degli extraterrestri e di aver partecipato a esperienze di “skywatching”.

Per non parlare di David Bowie, egli stesso in qualche forma artista legato alle stelle e a dimensioni letteralmente extra terrestri.