Addio a Pippo Baudo: quanto ammonta l’eredità del signore della tv italiana? A chi andrà?

Pippo Baudo, figura leggendaria della televisione italiana, è scomparso ieri sera a 89 anni . Il signore della tv accumulò nel corso della sua lunga carriera un patrimonio significativo. Tuttavia, nonostante i suoi successi, la sua situazione finanziaria attuale presenta alcune sorprese.

Compensi e patrimonio

Nel corso degli anni, Baudo ricevette compensi notevoli per le sue performance. Ad esempio, per l’edizione del Festival di Sanremo del 2007, in cui partecipò come direttore artistico e conduttore, si stima abbia guadagnato circa 800.000 euro. Considerando che condusse l’evento tredici volte, questa cifra si moltiplica, rafforzando la sua posizione economica.

Oltre ai guadagni derivanti dalla conduzione di programmi televisivi, Baudo investì anche in immobili e altri beni, accumulando un patrimonio considerevole. Tuttavia, non sono disponibili stime ufficiali sul valore complessivo del suo patrimonio.

Pensione e sorprese

Nonostante i suoi guadagni passati, Baudo percepiva una pensione mensile di soli 900 euro. Questa cifra è stata rivelata dalla cantante Orietta Berti, che ha condiviso la sua sorpresa per l’importo, considerando la lunga e brillante carriera del conduttore.

Questa discrepanza tra i guadagni passati e la pensione attuale solleva interrogativi sulla gestione dei contributi previdenziali nel settore dello spettacolo e sulla necessità di una riforma del sistema pensionistico per gli artisti.

Eredità e legami familiari

Pippo Baudo è stato sposato due volte: con Angela Lippi, dalla quale divorziò nel 1975, e con Katia Ricciarelli, con la quale condivise la vita dal 1986 al 2004. Nonostante le separazioni, entrambi i matrimoni sono stati significativi nella sua vita personale e professionale.

La leggenda della tv italiana ha avuto due figli: Alessandro, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi, e Tiziana, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi. Alessandro ha vissuto per molti anni in Australia, ma è tornato in Italia per stare vicino al padre negli ultimi periodi della sua vita. Tiziana, invece, ha lavorato al fianco del padre come segretaria e assistente. Entrambi i figli hanno avuto figli a loro volta, rendendo Baudo anche nonno e bisnonno. Alessandro ha un figlio, Sean, mentre Tiziana ha due gemelli, Nicholas e Nicole. Inoltre, Sean ha reso Baudo bisnonno nel 2010.

È quindi probabile che i suoi eredi – tra cui il figlio Alessandro, nato da una relazione precedente, e la famiglia allargata – erediteranno un patrimonio consistente, frutto di decenni trascorsi sotto le luci della ribalta.

L’eredità economica di Pippo Baudo è caratterizzata da un mix di successi finanziari passati e sfide attuali legate al sistema previdenziale. Nonostante le difficoltà, la sua figura rimane una delle più influenti nella storia della televisione italiana, e il suo patrimonio culturale e artistico continua a essere apprezzato e studiato.