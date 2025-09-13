Chi è Carolina Rey? Biografia, carriera e vita privata della conduttrice e attrice italiana

Carolina Rey è una cantante, attrice e conduttrice televisiva: scopriamo assieme la sua carriera tra cinema, fiction, teatro e tv.

Conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e cantante, Carolina Rey ha saputo costruire una carriera poliedrica, muovendosi con disinvoltura tra tv, cinema, teatro, musica e persino radio.

Nata a Roma il 7 ottobre 1991, Carolina Rey ha mostrato fin da bambina una spiccata inclinazione per l’arte. A soli dodici anni debutta a teatro con Romeo e Giulietta e poco dopo prende parte al musical Jesus Christ Superstar. Sempre in giovanissima età entra nel prestigioso coro di voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove rimane per quattro anni, un’esperienza fondamentale per la sua formazione musicale.

Parallelamente, comincia a farsi conoscere anche in televisione: partecipa a trasmissioni come Piccole Canaglie su Canale 5 e Cominciamo bene su Rai 3, fino a salire sul palco del Festival del Cinema di Roma interpretando Il giardino dei Finzi-Contini.

Carolina Rey, la carriera televisiva

Negli anni successivi la sua presenza sul piccolo schermo diventa sempre più costante. Dopo aver partecipato come cantante a Festa Italiana su Rai 1, entra nel cast della fiction Un medico in famiglia (così dice la pagina Wikipedia della Rey – ma poi non si trova traccia di chi fosse andando a leggere della settima stagione della fortunata fiction) e continua a esibirsi a teatro.

Nello stesso periodo si unisce al coro pop-gospel SAT&B diretto da Maria Grazia Fontana, con cui collabora tuttora.

Il grande salto arriva con Rai Gulp, dove diventa un volto di punta conducendo programmi come Tiggì Gulp (2013), La Tv ribelle (2014) e successivamente Versus e Ricette a colori (2015, in collaborazione con Expo). Parallelamente si impegna anche in progetti sociali, conducendo eventi legati al Telefono Azzurro e alla sensibilizzazione sui diritti dei minori.

La sua carriera si arricchisce di nuove esperienze nel 2016, quando approda a Mediaset al fianco di Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto ne La settima porta su Rete 4. In seguito torna in Rai come inviata de La Vita in Diretta Estate e come conduttrice musicale di Un palco per due su Rai 2.

Carolina Rey è apparsa anche in programmi di grande popolarità come Tale e Quale Show, dove ha potuto mettere in risalto le sue doti vocali e interpretative, arrivando a conquistare il pubblico con imitazioni di celebri cantanti italiani e non (di seguito la vediamo interpretare una iconica cantante pop statunitense).

Importante in assoluto il sodalizio con Carlo Conti (padrone di casa di Tale e Quale Show): il conduttore toscano ha scelto la Rey come co-conduttrice dello speciale Natale e quale show – Telethon (2022).

Nel 2024 è quindi entrata a far parte della commissione musicale di Sarà Sanremo, contribuendo alla selezione dei giovani artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2025 (condotta da chi? Ma certo che lo sapete).

Non solo TV, Carolina Rey tra cinema, musica, radio e vita privata

Carolina Rey non ha mai smesso di coltivare il suo lato artistico. Nel 2018 interpreta la colonna sonora del film Sconnessi, mentre l’anno successivo firma e canta Compromessi sposi, brano principale dell’omonima commedia diretta da Francesco Miccichè, in cui recita al fianco di Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono.

In radio debutta nel 2022 su RTL 102.5, aggiungendo un’altra sfaccettatura al suo portfolio professionale.

Un accenno finale alla vita privata (di cui abbiamo scritto in un post ad hoc, che linkeremo una volta che sarà a sua volta aggiornato): molto riservata per quanto riguarda la sua sfera personale, Carolina Rey è legata al produttore cinematografico Roberto Cipullo, con cui ha avuto un figlio. La coppia vive a Roma.

(Pubblicato il 25 settembre 2020 da Sara Fonte, editato e ripubblicato il 13 settembre 2025)