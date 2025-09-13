Chi è Simona Rabbi, la 64 enne che si innamora in Kenya e cambia vita?

Simona Rabbi ha 64 anni ed è amante dei viaggi, di cui uno in Kenya che le è rimasto nel cuore. Nata e cresciuta a Fano, figlia di padre romano e madre tedesca, racconta spesso con orgoglio le sue radici marchigiane: «È la mia città natale, le mie radici non si spezzeranno mai. Ho girato il mondo, ma sono sempre tornata». Un legame forte, che non le ha impedito di lasciarsi conquistare dall’Africa e di trovare, proprio lì, un nuovo amore.

La sua storia con Jonathan, un uomo keniota molto più giovane di lei, è cominciata quasi per caso. Simona, poliglotta fin dall’infanzia e con alle spalle una lunga carriera nel turismo, si trovava in Kenya per lavoro. L’incontro è stato un colpo di fulmine. Dopo pochi mesi, la decisione sorprendente: sposarsi. Oggi i due condividono non solo la vita privata ma anche quella professionale, gestendo insieme a Watamu un’agenzia di viaggi che propone safari, soggiorni e pacchetti turistici a chi vuole scoprire le meraviglie del Paese africano.

Simona non ha però reciso i legami con l’Italia. Quando torna a Fano, è attiva nell’associazione “Amici Senza Frontiere”, dove si occupa dei gemellaggi internazionali. Un impegno che le permette di mantenere vivo quel filo rosso che la unisce da sempre alla sua città. «Anche mia madre, da sessant’anni a Fano, dice di non essersi mai pentita di quella scelta», racconta, sottolineando quanto il concetto di appartenenza e radici resti fondamentale nella sua vita.

La relazione con Jonathan ha destato curiosità soprattutto per la differenza d’età, ma Simona non si lascia condizionare. Parla di una storia che le ha ridato energia, entusiasmo, voglia di mettersi in gioco. «Mi sento viva come non mai», ha confidato. Al suo fianco c’è anche la figlia del marito, con cui ha instaurato un legame speciale, tanto che la ragazza la chiama “mamma”.

Il racconto di Simona Rabbi è quello di una donna che non ha avuto paura di seguire il cuore. Un amore sbocciato in un contesto inaspettato, capace di ribaltare le abitudini di una vita e di aprire nuove prospettive. Tra Fano e Watamu, tra Europa e Africa, la sua storia è una testimonianza di come i sentimenti possano superare età, distanze e culture.