Saw XI si farà? La verità sul futuro della saga horror dopo lo stop e la vendita del franchise

Saw XI non ha una data ufficiale né trailer: Oren Koules svela perché il film si è fermato e cosa attende la saga con Jason Blum e Lionsgate.

Per mesi i fan di Saw hanno temuto il peggio: voci sempre più insistenti parlavano di un possibile stop a Saw XI e addirittura della vendita dell’intero franchise. Una notizia che aveva lasciato i seguaci della saga in sospeso, tra incertezza e delusione. E così è arrivato a fare chiarezza mese scorso Oren Koules, co-fondatore di Twisted Pictures e per anni produttore della serie, che ha spiegato a Fangoria le ragioni dietro la mancata realizzazione dell’undicesimo capitolo e cosa ci si può aspettare ora che i diritti sono passati a Jason Blum, Lionsgate e James Wan, il creatore originale del marchio.

Secondo Koules, Saw XI era già in fase avanzata di sviluppo: Kevin Gruetert avrebbe dovuto dirigere, mentre Marcus Dunstan e Patrick Melton avevano firmato la sceneggiatura, ambientata temporalmente subito dopo Saw X.

“Era un grande progetto – ha raccontato – tutti erano pronti a partire, ma io e il mio socio Mark Burg non siamo riusciti a trovare un accordo sull’esecuzione”: una divergenza insanabile che ha portato allo stop definitivo, aprendo la strada alla vendita dell’intera proprietà intellettuale.

Dal passato al futuro: così Saw è passato nelle mani di Jason Blum

La cessione non ha riguardato soltanto i film già usciti, ma l’intero universo legato a Jigsaw: dalla libreria dei dieci capitoli precedenti fino ai prodotti collaterali, come le attrazioni nei parchi tematici e le escape room. “In parte mi dispiace – ha ammesso Koules – ma dopo 21 anni sento anche di essermi liberato. È stato il momento giusto per voltare pagina e raccontare altre storie”.

Ora il futuro di Saw è nelle mani di Jason Blum e della sua Blumhouse, già nota per successi horror come Paranormal Activity e Insidious. Koules non si è sbilanciato sulle prossime mosse: “Non ho mai chiesto a Jason quali siano i suoi piani. Nel pacchetto hanno ottenuto anche la sceneggiatura di Saw XI, quindi potrebbe decidere di svilupparla. So solo che Jason è molto interessato al mondo dei videogiochi e vuole sfruttare al massimo i diritti acquisiti”.

L’idea di un reboot, di uno spin-off o persino di una trasposizione videoludica non è quindi da escludere. In fondo, il successo di Saw negli anni ha dimostrato che la saga sa rinnovarsi, passando da fenomeno cinematografico a vero e proprio marchio di culto nel panorama horror mondiale.

Per i fan rimane una certezza: sebbene non si abbiano date certe la saga di Jigsaw è lungi dall’essere finita.

Saw XI, tra date e trailer: attenzione alle fake news

Doveroso quindi sottolineare come negli ultimi mesi sono circolate numerose notizie infondate riguardo a Saw XI:

Trailer “ufficiali” su YouTube che in realtà sono fan made, senza alcun legame con Lionsgate o Blumhouse. (Si veda quello di seguito, generale dall’IA).

Supposte date di uscita nel 2026, mai confermate da fonti ufficiali.

Rumor sul ritorno immediato di Tobin Bell in un nuovo capitolo: al momento non ci sono annunci ufficiali sul personaggio principale di Jigsaw.

Prima di credere a queste voci è importante affidarsi a canali verificati: comunicati Lionsgate, Blumhouse o interviste dirette ai produttori. (Questa, è in assoluto buona norma prima di credere a qualsiasi cosa).

Tobin Bell, l’anima di Jigsaw ci sarà?

Impossibile parlare del futuro della saga senza citare Tobin Bell, l’attore che ha dato volto e voce a John Kramer, alias Jigsaw. Bell è diventato una vera e propria icona dell’horror, e la sua presenza è spesso percepita come garanzia di autenticità per ogni nuovo capitolo.

Sebbene Koules non abbia rivelato nulla sul suo possibile coinvolgimento, l’interesse dei fan resta altissimo: secondo il sito di settore Collider, l’attore è ancora considerato una pedina fondamentale per mantenere viva l’essenza della saga. Si presterà a oltre 80 anni a tornare ad interpretare il personaggio principale della fortunata saga dell’orrore?