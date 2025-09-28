“Di là è bellissimo”: la sconvolgente predeath experience di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon shock a NEPD: “Sono caduta a peso morto, ho visto l’altra parte. Di là è bellissimo”. Ecco cosa ha raccontato nel podcast.

Nikita Pelizon è un volto amatissimo della tv italiana, nota al grande pubblico per aver vinto il Grande Fratello Vip 7 e per la sua personalità poliedrica che l’ha portata a spaziare tra moda, televisione e musica. Ospite del podcast NEPD – Non È Più Domenica, l’artista ha regalato un racconto intimo e inatteso che ha lasciato tutti senza parole: la sua esperienza pre-morte che ha preceduto l’intervento al cuore di cui i giornali online dedicati al gossip hanno scritto in abbondanza.

“Sono caduta a peso morto, di là è bellissimo”

Durante l’intervista, Nikita ha ricordato il momento in cui la sua vita è cambiata:

“Ero alla scrivania, mi sono alzata e sono caduta a peso morto sulle scale. Sono rimasta senza sensi per dieci minuti e ho fatto un viaggio potentissimo. Di là è bellissimo: nessun dolore, nessun peso del corpo. Non ho più paura di morire“.

Dopo quell’episodio è arrivata la diagnosi di un problema cardiaco e la necessità di un intervento, fortunatamente andato bene.

In seguito, la decisione di tornare a Trieste per stare vicino alla famiglia e dedicarsi a ciò che davvero conta: “Ho abbassato la soglia di tolleranza: ora taglio i rami secchi e sto con chi merita davvero”.

Il Grande Fratello, Venezia e il tema delle “maschere”

A NEPD, Nikita ha raccontato anche come la sua esperienza al Grande Fratello abbia influenzato la sua musica:

“In sette mesi ho osservato tante persone. Non dico che tutti fossero maschere, ma molte sì. Non mi piaceva litigare solo per finire in puntata: preferivo non sprecare energia”.

Un discorso che si lega al suo ultimo brano “Maschere” (ché Nikita ha deciso ultimamente di dedicarsi alla musica), dove l’artista riflette sulla difficoltà di restare autentici in un mondo che spesso ci costringe a indossare ruoli.

Non è mancato un aneddoto sul Festival di Venezia, dove Nikita è arrivata in jeans, camicia bianca e ciabatte, diventando bersaglio di critiche: “Mi hanno massacrata, ma giudicare le persone dai look non ha senso»”

Una nuova fase di vita per Nikita Pelizon

Oggi Nikita guarda avanti con uno spirito diverso: la musica al centro (“scrivo da quando ero piccola, e ho tanti brani pronti”), la voglia di nuove esperienze e il desiderio di vivere con autenticità, lontana dalle pressioni di un mondo che giudica.

Di seguito, la puntata completa