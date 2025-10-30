Samira Lui è rifatta? Tutta la verità sul naso (e sugli altri presunti ritocchi)

La verità su presunti interventi estetici di Samira Lui: tra selfie e show TV, cosa sappiamo davvero? (Detto che sono fatti suoi)

Nel mondo dello spettacolo, l’immagine è tutto o quasi (al contrario dell’iconica pubblicità della Sprite, la ricordate?). Ecco perché la figura di Samira Lui – valletta al fianco di Gerry Scotti nel ritorno in grande stile di La ruota della fortuna e volto apparso già in diversi altri programmi – è finita sotto i riflettori per la sua beltà, con annesse classiche polemiche sulle sue fattezze.

E la domanda, nel suo caso e nel caso di molte altre avvenenti colleghe, è sempre la stessa: Samira è rifatta?

Il “caso” fotografico: tanti prima e dopo in giro per il web

Come sempre in questi casi, comparazioni fotografiche – il classico “prima e dopo” – hanno fatto il giro dei social network, puntando l’obiettivo (non delle telecamere ma delle malelingue) su labbra, zigomi, profilo del naso e struttura generale del viso di Samira. C’è chi ha fatto notare come le labbra della bella Samira sarebbero notevolmente più voluminose rispetto al passato, gli zigomi più marcati e i lineamenti più definiti.

Un aspetto d’altra parte spesso trascurato nei gossip è che il volto che vediamo in tv o sui social non è mai “naturale” al cento per cento. Makeup artist, studi luci, post-produzione digitale, obiettivi ad alta definizione: sono tutti fattori che possono trasformare radicalmente l’immagine di una persona, quindi anche nel caso di Samira Lui, che riveste un ruolo in tv di primissimo piano (è la valletta del programma pre-serale Mediaset che sta sbaragliando la concorrenza).

La verità sui ritocchi di Samira Lui: l’ammissione della bella valletta della Ruota della Fortuna

Facendo un breve excursus, Samira Lui è nata a Udine il 6 marzo 1998 da madre italiana e padre senegalese, che però non l’ha mai riconosciuta. Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza (terza classificata a Miss Italia 2017) prima di costruire la sua carriera nel mondo della TV: dapprima come professoressa de L’eredità accanto a Flavio Insinna (per due stagioni), quindi in Mediaset dapprima (dal settembre 2023) nella casa del Grande Fratello 17 e da maggio 2024 è valletta de La ruota della fortuna accanto al mostro sacro Gerry Scotti.

Dei ritocchi e degli eventuali interventi a cui si sarebbe sottoposta ha parlato proprio Samira in un video pubblicato lo scorso settembre sui suoi social (al momento della scrittura del post, il suo profilo IG samiraluiofficial non è disponibile) dopo essere stata esasperata dai commenti malevoli degli hater:

“Ciao, vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo. Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque!”.

A confermare la veridicità delle sue parole, anche quelle di Andrea Dianetti – che in un commento ha scherzato così: “Confermo, l’unica plastica che le ho visto mettere, è stato a Tale & Quale” (altro programma che l’ha vista come protagonista).

Perché la domanda “è rifatta?” è comunque complicata

Chiedersi se una persona che lavora nel mondo dello spettacolo sia “rifatta” significa spesso ignorare due elementi fondamentali:

Il lavoro visivo-televisivo: trucco, luci, angolazioni cambiano tutto (ogni dettaglio estetico viene amplificato). Anche un volto conosciuto può apparire diverso in contesti nuovi (chissà come appariresti, tu che ci leggi, andassi in TV).

La dimensione della privacy e dell’autodeterminazione: il principio fondamentale dell’autodeterminazione corporea e della privacy personale merita e richiede il massimo rispetto. Sono insomma fattacci della bellissima Samira se è rifatta o meno (e comunque ha anche detto la sua: cosa volete di più?)