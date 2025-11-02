Alice Martinelli è sposata? Figli, marito e curiosità sulla vita privata della “iena” di Italia1

Scopri il percorso professionale e la vita privata di Alice Martinelli: carriera, matrimonio e maternità della giornalista de Le Iene.

Alice Martinelli è ormai da tempo uno dei volti più riconoscibili dello show televisivo Le Iene su Italia 1, con cui collabora dall’ormai lontano dal 2017. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? È sposata? Ha figli? Ecco le informazioni reperibili online in merito, senza perdere di vista il racconto della sua carriera, che resta il fulcro della sua storia.

La carriera di Alice Martinelli in breve (in brevissimo)

Viareggina classe 1986 (è nata il giorno di Natale), Alice Martinelli è oggi un volto noto de Le Iene, ma la sua carriera parte da più lontano: prima di passare a Mediaset è stata inviata per i programmi Servizio Pubblico e Anno Uno di Michele Santoro, per poi lavorare a La7 nei programmi In Onda e La gabbia di Gianluigi Paragone (giornalista di segno opposto rispetto a Santoro).

Esperienze importanti e piazzamenti in concorsi dedicati ai professionisti di settore: nel 2013 si è classificata al terzo posto nel Premio Cnog formazione per l’informazione, mentre nel 2016 si è classificata al secondo posto nel Premio Maurizio Rampino. Inoltre per lei una menzione speciale nel Premio Lorenzo Perrone – Informare è prevenire.

Nel 2017, come dicevamo, lo sbarco a Le Iene, programma per il quale ha realizzato reportage su temi delicati e importanti: ad esempio, ha curato un servizio su una vicenda di abuso giovanile in Italia.

Uno scatto importante nella redazione del programma di Italia 1 è giunto con la conduzione dello speciale “Chirurgia estetica: bellezze da rifare” per lo spin-off Le Iene presentano: Inside, un viaggio nel mondo del ritocco e dell’identità.

La sua versatilità emerge nel passare da casi di cronaca sociale a temi culturali e mediatici, mostrando un registro professionale decisamente versatile (merito forse della collaborazione con redazioni così diverse tra loro durante l’esperienza a La7? Chissà).

Alice Martinelli, vita privata: matrimonio e figli

Sì, Alice Martinelli è sposata.

Alice Martinelli ha celebrato il suo matrimonio nel settembre 2024, come riportato da fonti che raccontano che a circa un anno dall’unione la giornalista ha annunciato la gravidanza.

Alice ha annunciato la gravidanza con un post social nel quale mostrava l’ecografia e scriveva con dolce ironia: “E chi l’avrebbe mai detto che il 2025 ci avrebbe portato una baby Iena!! Anzi, a quanto pare… UN baby Iena”.

I dettagli sull’identità del coniuge sono ignoti: Alice mantiene un profilo riservato per quanto riguarda la sua famiglia, scegliendo di mostrare i momenti salienti ma senza esposizione eccessiva.

Quel che si sa è che il 15 settembre 2025 è nato il suo primogenito, che ha scelto di chiamare Orazio Alejandro.

Nei post condivisi sui social la giornalista ha espresso tutta la sua ovvia emozione, parlando di “emozione più forte e indescrivibile” nel dare il benvenuto al bambino.

Pur avendo raccontato anche via social alcuni aspetti della sua vita privata, Alice Martinelli ha scelto di non rendere pubblici tutti i dettagli: nome del marito, eventi privati della coppia, contorni della vita quotidiana familiare sono trattati con estrema discrezione.

Alice Martinelli è un esempio di personaggio pubblico capace di mantenere un confine tra il personaggio pubblico e la dimensione privata.