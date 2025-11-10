Chi è Marco, cantante della banda de La Ruota della Fortuna? Dove lo abbiamo visto prima

Marco Galeone, voce e tastierista de La Ruota della Fortuna, è un musicista di talento già visto a The Voice con Raffaella Carrà.

Chi segue ogni sera La Ruota della Fortuna su Canale 5 sa che lo spettacolo non vive solo di frasi sagaci indovinate e giri di ruota. C’è – in questa nuova e fortunata versione – anche una componente musicale che accompagna, sottolinea e spesso complementa l’atmosfera del gioco (quante volte va a cantare canzoni correlate alla soluzione del gioco?).

La band de La Ruota della Fortuna riesce a dare ritmo al programma condotto da Gerry Scotti (che sta avendo un successo davvero importantissimo, tanto da aver momentaneamente scalzato dai palinsesti Striscia La Notizia) e tra i volti più riconoscibili di quel gruppo c’è lui: Marco Galeone, cantante e tastierista, accompagnato dal resto della band e dalla collega Nicla Ozenda.

Dietro la sua apparente semplicità c’è un percorso musicale solido, costruito con studio e costanza. Diplomato al Conservatorio di Parma, Galeone è un musicista completo, per cui la musica è la vera grande passione. Il suo profilo Instagram — @marco.galeo, circa 5000 follower — ne restituisce bene l’essenza: niente pose costruite, niente eccessi di visibilità, solo tanta musica. Tra cover, momenti al piano e brevi estratti dai live, il suo feed è un piccolo diario di un musicista che parla attraverso le dita.

Marco Galeone, dove lo abbiamo visto prima: da The Voice con Raffaella Carrà a Irene Grandi

Prima di approdare su Canale 5, Galeone aveva già lasciato il segno sul piccolo schermo. Nel 2014 partecipò a The Voice of Italy, entrando nella squadra di Raffaella Carrà, icona assoluta dello spettacolo italiano, scomparsa nel 2021. Quella collaborazione, fatta di stima reciproca e grande energia, fu una tappa importante nella sua crescita artistica. E proprio quell’esperienza gli aprì nuove porte nel panorama musicale nazionale.

Negli anni successivi, Marco ha messo il suo talento al servizio di una delle voci più amate d’Italia: Irene Grandi, che accompagna come tastierista durante i concerti.

Ma Galeone non è solo un accompagnatore, ma un vero e proprio interprete musicale. Ogni brano, ogni arrangiamento, porta la sua impronta personale: un gusto che si sente anche nelle performance live della Ruota.

Marco Galeone e la vita privata (cosa sappiamo?)

Di lui si sa poco sul piano privato, e forse è proprio questa la chiave del suo fascino. Non c’è ostentazione, non c’è racconto di coppie o viaggi patinati. Solo note, strumenti e momenti di palco. Un profilo raro, oggi, in un mondo che vive di sovraesposizione (con poche eccezioni che di tanto in tanto raccontiamo).

A La Ruota della Fortuna il suo ruolo è chiaro: tenere viva l’energia dello show, far scorrere la musica come un filo invisibile che unisce Gerry Scotti e il pubblico, il gioco e i concorrenti. Insieme a Nicla Ozenda, giovanissima voce femminile della band, anche lei studentessa a Parma – Marco dà ritmo a ogni puntata, mescolando professionalità e spontaneità.