Chi è Veronica Confalonieri, fidanzata del tennista Lorenzo Musetti?

Veronica Confalonieri, nata a Sanremo nel 2002, è la fidanzata del tennista italiano Lorenzo Musetti. La ragazza, cresciuta in una famiglia con un forte legame con il tennis, ha scelto di seguire una strada diversa, dedicandosi al mondo creativo e della comunicazione visiva. Fin da piccola, ha mostrato interesse per il design e l’arte, coltivando una passione che l’ha portata a iscriversi all’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano, dove ha studiato Graphic Design e comunicazione visiva. Dopo la laurea, Veronica ha iniziato a lavorare nel team creativo di Sky Italia, nella sezione sportiva, occupandosi della realizzazione di contenuti visivi e grafici legati al mondo dello sport. Questa doppia formazione — sportiva per passione e creativa per vocazione — le ha permesso di rimanere vicina al tennis anche fuori dal campo, consolidando la propria professionalità senza rinunciare alle radici familiari.

Veronica e Lorenzo Musetti si sono conosciuti intorno al 2020, grazie alla sorella di Veronica, Valentina, che è sposata con il tennista Gianluca Mager. Da quell’incontro, la coppia ha iniziato a frequentarsi per poi diventare inseparabile. La loro relazione è stata resa pubblica sui social a dicembre 2022, diventando molto seguito dai fan del tennis e del pubblico televisivo. La coppia ha accolto il primo figlio, Ludovico, nel marzo 2024, mentre nel maggio 2025 hanno annunciato la seconda gravidanza, suscitando entusiasmo tra i follower e confermando il loro desiderio di costruire una famiglia unita e solida. Veronica accompagna spesso Lorenzo nei tornei internazionali, diventando non solo una presenza affettiva costante, ma anche un supporto pratico e organizzativo, dimostrando equilibrio tra vita privata e contesto professionale.

Nonostante la giovane età, Veronica ha mostrato maturità e determinazione nel gestire l’attenzione mediatica legata alla relazione con un atleta di alto livello. In alcune interviste ha raccontato le critiche ricevute e come queste l’abbiano portata a definire chiaramente i propri valori. Ha dichiarato: «Parliamo di tutto, sempre… Lui è un ragazzo d’altri tempi: ama tornare a casa, stare in famiglia». La sua capacità di conciliare lavoro, maternità e vita privata emerge come tratto distintivo, sottolineando una professionalità che va oltre il ruolo di compagna di Musetti.

Veronica Confalonieri rappresenta quindi molto più di una semplice partner di un atleta: è una giovane professionista, madre e figura pubblica riservata ma partecipativa, capace di mantenere la propria identità pur supportando un campione internazionale. La sua storia dimostra che il lavoro e l’affetto possono coesistere armoniosamente, anche sotto i riflettori del mondo sportivo, offrendo un esempio di equilibrio e determinazione ai più giovani.