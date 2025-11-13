Chi è Beatrice Arnera, ex fidanzata del comico Andrea Pisani?

Beatrice Arnera è un nome ormai noto nel mondo dello spettacolo italiano: attrice, cantante e performer, ha conquistato pubblico e critica con la sua energia contagiosa e il suo talento versatile. Neglio ultimi mesi, però, si è parlato molto di lei anche per la sua vita privata, in particolare per la fine della storia con Andrea Pisani, comico del duo PanPers, e per le foto che la ritraggono insieme a Raoul Bova, anche lui reduce da una separazione.

Dalle origini artistiche al successo

Beatrice, nata il 31 luglio 1995 ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, è cresciuta in una famiglia immersa nell’arte — la madre, Silvia Gavarotti, è una cantante lirica. A soli 17 anni si trasferisce a Roma per inseguire il sogno della recitazione.

Il suo talento e la sua personalità esplosiva la portano presto sotto i riflettori: la Arnera si fa notare in film come Addio fottuti musi verdi, Puoi baciare lo sposo e My Big Gay Italian Wedding, oltre che nella serie cult Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana, dove interpreta la protagonista Giuly. Parallelamente, porta avanti anche la musica e il teatro, con progetti che riflettono la sua ironia e la sua sensibilità artistica.

L’amore con Andrea Pisani e la nascita di Matilde

Nel 2021, Beatrice Arnera incontra Andrea Pisani, e tra loro nasce una storia intensa e complice. Nel 2024 arriva la loro figlia, Matilde, al centro dell’amore e dell’attenzione di entrambi.

Ma nell’estate del 2025, qualcosa si incrina: ad agosto i due si distaccano davvero, come ha raccontato lo stesso Pisani in un’intervista.

Poco dopo la separazione, Andrea scopre dai giornali che la sua ex compagna è stata più volte fotografata in compagnia di Raoul Bova, anche lui fresco di separazione da Rocío Muñoz Morales, madre delle sue due figlie.

«Lo scopro da un giornale. Non ho voglia di giudicare, ma è stata difficile. Ora c’è poca comunicazione fra noi, ma ci atteniamo al bene della bambina: siamo entrambi molto maturi nel focalizzare lì le energie buone. Ma tutto questo mi fa molto male. Mi sono ritrovato la vita devastata»,

ha confidato Pisani.

Un nuovo capitolo per entrambi

Oggi, Beatrice Arnera sembra aver voltato pagina, dedicandosi al lavoro e, secondo le indiscrezioni, a un nuovo legame affettivo con Raoul Bova. Entrambi mantengono grande riservatezza, ma le immagini pubblicate dai giornali hanno acceso la curiosità dei fan.

Pisani, invece, ha scelto di concentrarsi sulla carriera e sulla paternità, mantenendo con Beatrice un rapporto civile nel nome della figlia.