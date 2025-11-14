Chi è Nicla Ozenda, la giovane voce de La Ruota della Fortuna?

Nicla Ozenda, giovane cantante di Sanremo ha conquistato il pubblico come voce della band live de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti. La sua storia, tra studio, concorsi canori e palcoscenico televisivo, è quella di un’artista emergente che coniuga passione, disciplina e visibilità. Esploriamo i suoi esordi, la carriera e la vita privata, per capire chi è davvero questa promettente artista.

Esordi

Nicla?Ozenda è nata il 16 ottobre 2002 a Sanremo, città simbolo della canzone italiana. Fin da bambina ha coltivato una passione intensa per il canto, partecipando a numerosi concorsi nazionali e internazionali, dove si è distinta per la voce potente e la capacità di emozionare. Uno dei suoi primi successi è arrivato con la vittoria del concorso “Canta Estate” nella categoria under 16, un riconoscimento che le ha aperto nuove opportunità artistiche. Nel 2019, ha raggiunto le fasi finali di SanremoYoung, arrivando tra i migliori 40 concorrenti e consolidando la sua presenza nel panorama giovanile musicale.

Nicla si iscrive al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, un percorso che le offre una formazione solida e professionale, mantenendo viva la spontaneità che l’ha sempre caratterizzata.

Carriera

Nel 2025 arriva il vero salto di visibilità, quando viene scelta come voce ufficiale della band live de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale?5. Qui Nicla si esibisce regolarmente, cantando la sigla e accompagnando i momenti musicali dello show, portando freschezza e talento al programma. La sigla, una rielaborazione del brano Canzoncina di Margherita Vicario, diventa un elemento distintivo della trasmissione grazie all’interpretazione di Nicla.

Questa esperienza televisiva, unita allo studio al conservatorio, le permette di vivere una doppia vita fatta di prove, lezioni e palcoscenico, dimostrando una dedizione e una professionalità straordinarie per la sua età. La combinazione tra formazione classica e esperienza live in tv la posiziona come una giovane artista completa, capace di conquistare sia il pubblico dei talent che quello della televisione generalista.

Vita privata

Nonostante la crescente visibilità, Nicla mantiene un profilo riservato. Non ci sono informazioni pubbliche su relazioni sentimentali, e la sua priorità resta la musica, che considera una vera e propria compagna di vita. Vive tra Sanremo, Parma e Milano, seguendo i suoi impegni artistici e di studio.

Sul suo profilo Instagram ( il qualche conta più di 11 mila follower) condivide momenti di backstage, prove e frammenti della sua quotidianità artistica. Però in alcuni scatti sono presenti amici, con i quali la cantante passa la maggior parte del tempo.