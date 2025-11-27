Sarah Castellana, chi è la giornalista di Gialappa’s Night che racconta la Champions con ironia palermitana

Chi è Sarah Castellana: volto di Gialappa’s Night e Champions su TV8, carriera, vita privata e stile ironico della giornalista palermitana.

C’è un momento, durante le serate di Champions senza squadre italiane su TV8, in cui il calcio smette per un attimo di essere soltanto cronaca e diventa racconto, ritmo, scambio di sguardi e battute. Ed è lì che Sarah Castellana si muove con naturalezza, quasi fosse sempre stata destinata a quel ruolo: precisa nei numeri, puntuale nelle analisi, ma soprattutto sorprendentemente a suo agio nel gioco sottile del botta e risposta con la Gialappa’s Band (che con tante grandi conduttrici hanno avuto a che fare nel corso dei decenni).

Gialappa’s Night la vede crescere settimana dopo settimana, non più semplice volto di contorno ma presenza che regge il palco, capace di passare dal rigore del commento alla leggerezza dell’ironia con uno spirito che tradisce chiaramente origini e temperamento: siciliano, palermitano, arguto. Quando ribatte alle provocazioni del duo, non sembra recitare una parte: sembra semplicemente essere se stessa, con quell’intelligenza televisiva che nasce dalla misura, non dall’eccesso.

Sarah Castellana tra Gialappa’s Night e Champions

Sarah ha la capacità rara di stare nel flusso del programma senza alzare la voce, ma lasciando che sia il contenuto a parlare. In Champions Night il suo ruolo non si limita all’analisi sportiva: diventa parte del racconto, equilibrio tra professionalità e intrattenimento, competenza e leggerezza.

Ed è forse qui che si coglie la cifra più autentica del suo percorso: la naturalezza con cui riesce a essere giornalista e personaggio televisivo senza mai tradire né l’uno né l’altro ruolo.

Chi è Sarah Castellana: dalle origini siciliane alla televisione nazionale

Nata a Palermo il 13 agosto 1990, Sarah cresce con il calcio in casa, complice un padre profondamente legato all’ambiente sportivo locale. Il suo primo vero laboratorio è Mediagol.it, dove inizia a muovere i passi nel giornalismo sportivo online. Diventa giornalista pubblicista nel 2014 e approda a Sportitalia, passando poi da Udinese Channel e Gazzetta TV, costruendo una gavetta che si riflette nella sicurezza con cui oggi gestisce dirette, collegamenti e studio.

Il primo vero salto di visibilità arriva con “Quelli che il calcio” su Rai 2, dove segue la Serie A in tempo reale, aggiornando il pubblico sull’andamento delle partite. Un ruolo che affina non solo la padronanza tecnica, ma anche il ritmo televisivo.

Da Sky Sport alla ribalta di TV8: una carriera in continua evoluzione

Nel 2022 viene chiamata a Sky Sport per parlare di calciomercato in estate (non c’è momento migliore dell’estate, per farlo, e a Sky lo fanno come pochi altri), per poi tornare nel 2024 a ricoprire lo stesso incarico. Si occupa anche di Serie C attraverso il format “Serie C Now” sul canale YouTube della Lega Pro, ampliando il suo sguardo oltre le luci della massima serie.

Con “Champions Night” su TV8, però, si apre una nuova fase: quella in cui il racconto sportivo incontra il linguaggio pop e ironico della Gialappa’s, e lei riesce a inserirsi con sorprendente naturalezza in questo registro ibrido.

Vita privata, riservatezza e lo stile lontano dal gossip

Nel 2016 si sposa a Taormina con Thomas Heurtaux, calciatore conosciuto durante l’esperienza a Udinese Channel. Dalla loro unione nasce un figlio, Kyle Gabriel. La sua scelta è chiara: mostrare solo ciò che sente autentico, senza trasformare la vita privata in spettacolo. Anche sui social, dove condivide principalmente momenti legati al lavoro, mantiene una linea sobria e coerente.

Non solo giornalismo: il progetto skincare e l’anima imprenditoriale

Meno raccontato, ma altrettanto significativo, è il lato imprenditoriale: Sarah è proprietaria di un brand di skincare in monodose di carta, Made in Italy, con ingredienti attivi selezionati. Un progetto che parla di cura, attenzione e identità, valori che rispecchiano perfettamente anche la sua immagine pubblica.

Oggi Sarah Castellana è una figura che sfugge alle etichette facili: un po’ giornalista sportiva, un po’ volto televisivo riesce a mantenersi in equilibrio tra professionalità e ironia come fosse una cosa estremamente facile (e siamo certi che in realtà non lo sia)