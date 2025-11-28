X Factor 2025: gli inediti più ascoltati su Spotify e chi potrebbe vincere

La semifinale di X Factor 2025 ha confermato quanto questa edizione sia una delle più variegate e imprevedibili degli ultimi anni. La puntata del 27 novembre 2025 ha definito i nomi dei finalisti, ma soprattutto ha mostrato un dato ormai fondamentale: sono gli streaming su Spotify a guidare il vero termometro del successo.

Mentre i giudici si sono divisi sulle scelte artistiche, tensioni da ballottaggio e performance, fuori dallo studio è il pubblico digitale a parlare con chiarezza. E i numeri premiano un nome su tutti: EroCaddeo, giovane artista di origini sarde ma nato a Modena.

X Factor 2025: le canzoni più ascoltate su Spotify

L’inedito più forte della semifinale — e dell’intera edizione — è senza dubbio “Punto” di EroCaddeo. Il brano, pubblicato subito dopo la puntata, ha conquistato rapidamente migliaia di ascolti, entrando nelle playlist editoriali e stabilizzandosi nelle classifiche italiane. È la canzone che sta performando meglio su Spotify, con un trend di crescita costante che lo posiziona come potenziale vincitore “commerciale” del programma.

Gli altri semifinalisti mantengono risultati solidi, anche se meno esplosivi:

“Sicilia Bedda” – Delia : brano nostalgico in lingua siciliana e sorprendentemente condiviso sui social, con un incremento stabile di ascolti giorno dopo giorno.

: brano nostalgico in lingua siciliana e sorprendentemente condiviso sui social, con un incremento stabile di ascolti giorno dopo giorno. “Barche di Carta” – tellynonpiangere : una delle sorprese dell’edizione, molto apprezzata dal pubblico più giovane.

: una delle sorprese dell’edizione, molto apprezzata dal pubblico più giovane. “Tatuaggi” – Tomasi : il più radiofonico del gruppo, continua a raccogliere stream grazie a un sound moderno.

: il più radiofonico del gruppo, continua a raccogliere stream grazie a un sound moderno. “Cento ragazze” – Rob : un brano pop punk che non esplode, ma convince.

: un brano pop punk che non esplode, ma convince. “Neve sporca” – PierC: cresce lentamente, sostenuto da una fanbase piccola ma molto fedele.

Il punto chiave è chiaro: gli ascolti in streaming stanno diventando decisivi quanto le performance live.

Live contro digitale: chi ha convinto davvero

La semifinale ha messo in luce un aspetto ormai centrale per X Factor: la musica non vive solo sul palco, e un artista che funziona negli streaming dimostra di poter reggere il mercato reale.

EroCaddeo, forte del suo percorso e del successo di “Punto”, ha un vantaggio competitivo enorme. Tuttavia, Rob ha mostrato un’identità artistica solida che potrebbe sorprendere durante la finale, così come Delia, che si è esibita anche in italiano, uscendo fuori dalla sua comfort zone. A sorpresa, anche il giovane Tomasi potrebbe stupire e varcare la soglia del podio.

Verso una finale più aperta che mai

X Factor 2025 entra nella sua fase decisiva con numeri chiari: “Punto” è il brano più ascoltato, un successo su Spotify potrebbe anticipare il verdetto della finalissima. Ma X Factor insegna che nulla è scontato: il voto live, l’emozione della diretta e l’ultima performance potrebbero ancora ribaltare tutto.