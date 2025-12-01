Maria Maria degli Articolo 31 è una cover? La figuraccia di Casciari (che non azzecca nemmeno il nome)

Ohi Maria degli Articolo 31 rappresenta un esplicito tributo ad una canzone di Lara Saint Paul, artista italo-eritrea.

Dopo 30 anni scoprire che “Maria Maria” degli Articolo 31 è una cover fa crollare tutte le certezze della vita – recita così la didascalia di un video postato Mauro Casciari (o da chi per lui) sul suo profilo Facebook.

La descrizione del video, ci va ancora più pesante: “Ci sono cose che non andrebbero scoperte, ma volte ci sbatti contro e ti chiedi come sia stato possibile. Perché ci hanno ingannato per trent’anni? Perché non c’è scritto da nessuna parte, perché non c’è scritto grosso sul disco, sul CD che custodisco gelosamente da sei lustri nella mia discoteca? Questo non dovevate farmelo Articolo 31, avete minato la mia adolescenza. Trovo scardinate oggi le basi sulla quale ho costruito la mia personalità, le mie tensioni, le mie convinzioni. È tutto finito”.

Ebbene, il video è diventato presto virale – ma i commenti che ha attirato non sono esattamente positivi (sebbene sul web basta far parlare per avere un risultato apprezzabile).

Maria Maria degli Articolo 31 è un cover? Un plagio? Cos’è?

Prima di fare chiarezza, atteniamoci ai commenti

Non è una cover ma una citazione nel ritornello, come parecchie canzoni rap. Gli stessi Articolo hanno citato Disperato erotico stomp alla fine di L’Impresa eccezionale, Gianna in Così e cosà e altre. Tralasciando gli Articolo c’è I’ll be missing you che cita i Police parlando di quella più famosa. Nell’ultimo album Fibra apre il disco con L’avvelenata di Guccini, di cui ha preso l’inizio. La cover è prendere l’intera canzone.

Francamente la citazione mi è sempre arrivata chiara. Non so se fossero tenuti a specificarla in copertina o nei crediti. Gli Articolo 31 utilizzano questa tecnica da sempre. Il mio mondo è ancora solido. Le certezze non sono crollate

Per fortuna che lavori in radio. Ma studiare la storia degli articolo che campionavano tracce famose come la maggior parte di chi fa rap no? Quanta pochezza Casciari…

Ebbene, Casciari (o il suo SMM) può prendere appunti.

E sarebbe d’altra parte bastata una ricerca online per scoprire che anche sulla pagina Wikipedia della canzone (che per altro si chiama Ohi Maria e non Maria Maria) per scoprire che è scritto in maniera discretamente esplicita:

Il ritornello è costruito su campionamenti del brano Ohi Maria di Lara Saint Paul.

Insomma, se non una gaffe una svista abbastanza evidente.