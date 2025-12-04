Chi era Ryad Bousrih, ex martito di Mabel Bocchi? E perché scelse di divorziare?

Mabel Bocchi non è stata solo una leggenda del basket femminile, ma anche una donna che ha vissuto la propria vita sentimentale seguendo il cuore e la propria indipendenza. Tra le relazioni più significative della sua vita c’è stato il matrimonio con Ryadh Bousrih, uomo di origini tunisine che Mabel conobbe durante un soggiorno in Tunisia. Secondo quanto raccontato dalla stessa Bocchi, Bousrih lavorava come capo?reception di un hotel al momento dell’incontro, e tra i due nacque subito un legame profondo e intenso.

La coppia decise di sposarsi nel 2005, celebrando le nozze sulla spiaggia di Mahdia. La scelta del luogo rifletteva lo spirito libero e anticonformista di Mabel, sempre alla ricerca di esperienze autentiche e lontane dai consueti schemi della società. Tuttavia, il matrimonio, pur iniziato con entusiasmo e romanticismo, non durò a lungo nel cuore di Mabel. Dopo circa una dozzina d’anni, la coppia si separò e divorziò, segnando la fine di una fase importante della vita privata della campionessa.

Secondo le dichiarazioni della stessa Bocchi, la decisione di porre fine al matrimonio non fu motivata da conflitti clamorosi, tradimenti o scandali, ma piuttosto dalla necessità di preservare la propria libertà personale. Mabel definì quell’unione come “un esperimento”, un’occasione per vivere accanto a un compagno e confrontarsi con una cultura diversa, ma che non avrebbe potuto limitare la sua autonomia e il suo modo di vivere la vita. In varie interviste, ribadì di essere “molto bene così” da single, sottolineando che il vincolo matrimoniale tradizionale non si adattava alla sua personalità indipendente e anticonformista.

Questa scelta di divorzio riflette perfettamente il carattere di Mabel Bocchi, che mostrò in tutta la sua vita coerenza, coraggio e determinazione. Infatti, anche sul campo, lottò per i diritti delle atlete e per pari opportunità, così come nella sua vita sentimentale, dove rifiutò compromessi e schemi imposti dalla società. La sua storia con Ryadh Bousrih, dunque, non va vista come un fallimento, ma come un capitolo di scoperta e consapevolezza personale.

Oltre alla relazione matrimoniale, Mabel ebbe altre esperienze sentimentali, tra cui un periodo vissuto in Tanzania accanto a un giovane guerriero Masai, esperienze che testimoniarono la sua curiosità per il mondo e la sua ricerca di autenticità. Scelte, dal matrimonio al divorzio, fino alla decisione di vivere libera negli ultimi anni, contribuirono a delineare l’immagine di Mabel come donna coraggiosa, libera e autentica, capace di vivere la propria vita seguendo il cuore senza mai scendere a compromessi.