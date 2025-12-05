Chi è Rob, vincitrice di X Factor 2025? Età, carriera, vita privata

Rob — nome d’arte di Roberta Scandurra, ventenne originaria di Trecastagni, un piccolo comune in provincia di Catania — è una vera e propria ventata d’aria fresca nel panorama musicale del 2025. La giovane artista ha conquistato la vittoria di X Factor nella finale di Napoli davanti a migliaia di spettatori, aprendo ufficialmente aperto un nuovo capitolo della musica italiana: un punk pop viscerale e profondamente autentico.

La passione per la musica è arrivata prestissimo: secondo i racconti delle persone che la conoscono, Rob canta e scrive canzoni già da bambina, trasformando il suo carattere introspettivo in parole e melodie. Nel 2022 ha ottenuto il primo riconoscimento importante vincendo il premio “Artist of the Year” al Tour Music Fest, che ha permesso di accedere a una borsa di studio per un workshop di songwriting al Berklee College of Music di Boston. Proprio negli Stati Uniti ha preso una decisione definitiva: quello di costruire una carriera professionale.

Si è presentata alle audizioni di X Factor 2025 come un’artista a tutto tondo: scrive i suoi pezzi, ha un’identità sonora precisa e porta sul palco una vocalità che unisce fragilità e potenza. Il suo percorso nel talent, sotto la guida della giudice Paola Iezzi, è stato un crescendo continuo. Ogni settimana Rob si è imposta con performance energiche e molto personali, reinterpretando brani iconici della scena rock e alternative con uno stile riconoscibile. Tra questi, ricordiamo Call me di Blondie, Heads will roll dei Yeah Yeah Yeah, What’s Up? delle 4 Non Blondes, Bring to life degli Evanescece ma anche della scena italiana come Ti sento dei Matia Bazar e Un’emozione da poco di Anna Oxa. Il pubblico se n’è accorto subito: la sua presenza scenica è magnetica, ma è la sincerità che mette in ogni parola a rendere le sue esibizioni indimenticabili.

Il suo inedito, “Cento ragazze”, è il punto di svolta. Il brano racconta il momento emotivo successivo alla fine di una relazione, trasformando la frattura sentimentale in un percorso di rinascita. Il testo, diretto e vulnerabile, mostra la sua abilità di cantautrice capace di trasformare emozioni intime in un linguaggio universale. La canzone diventa immediatamente un manifesto generazionale.

Per quanto riguarda la vita privata, Rob mantiene una riservatezza ferrea anche sui social. Non ha mai confermato relazioni sentimentali e preferisce non alimentare il gossip. Questa scelta di discrezione, rara in un panorama dominato dalla sovraesposizione, contribuisce a creare attorno a lei un’aura di autenticità e maturità.