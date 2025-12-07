Il primo Natale: chi fa Erode? Chi sono gli attori? Finale, location e altre curiosità

Il primo Natale: cast, chi interpreta Erode, trama, finale spiegato, location e curiosità sul film di Ficarra e Picone.
Il primo Natale è una delle commedie più particolari firmate da Ficarra e Picone: un film che gioca con il sacro e con la tradizione, senza mai prendersi troppo sul serio, ma senza nemmeno scivolare nella parodia facile.
Uscito nel 2019, è diventato nel tempo uno dei titoli più riconoscibili del duo palermitano, anche per l’ambientazione insolita e per il suo legame diretto con l’immaginario del presepe.
Cast e personaggi: chi interpreta Erode
Salvatore Ficarra interpreta Salvo, un ladro di reliquie tutt’altro che credente, mentre Valentino Picone è Don Valentino, un prete di paese profondamente legato alla tradizione natalizia.
Intorno a loro ruotano diversi personaggi secondari, ma uno su tutti spicca per carisma e presenza scenica: Erode, interpretato da Massimo Popolizio.
Un ruolo che, pur riletto in chiave ironica, conserva una certa tensione narrativa e rappresenta l’antagonista simbolico del racconto.
Completano il cast Roberta Mattei, Giovanni Calcagno e altri interpreti che accompagnano i due protagonisti lungo un viaggio tutt’altro che ordinario.
Trama: dal presepe siciliano all’Anno Zero
La storia parte da un piccolo paese siciliano, immaginario ma molto realistico nei toni: Don Valentino sta organizzando il presepe vivente, quando Salvo tenta di rubare la statuina del Bambin Gesù per rivenderla.
Scoperto sul fatto, fugge tra i canneti e, insieme al prete, viene catapultato improvvisamente in un altro tempo.
Quando riemergono dal canneto, non sono più nel presente: si ritrovano in Palestina, alla vigilia della nascita di Gesù.
Da qui inizia un surreale viaggio attraverso l’Anno Zero, tra accampamenti romani, rivolte, soldati e personaggi biblici, con un solo obiettivo: capire come tornare indietro.
Finale de Il primo Natale: cosa succede davvero e che significato ha
Il finale de Il primo Natale chiude il cerchio in modo coerente con il tono del film: comico, ma non superficiale.
Senza entrare in spoiler diretti, Salvo e Valentino si trovano davanti alla conseguenza più concreta del loro viaggio: aver assistito – e in parte protetto – ciò che dà origine al racconto del Natale.
Salvo, che aveva iniziato da ladro ateo e cinico, attraversa un percorso di trasformazione silenziosa.
Non diventa improvvisamente un credente, ma cambia sguardo.
Valentino, al contrario, è costretto a mettere alla prova la sua fede non più come teoria, ma come esperienza diretta.
Il ritorno al presente non è soltanto fisico: entrambi tornano diversi da come erano partiti.
Il finale non cerca l’effetto “miracolo facile”, ma lavora su un equilibrio sottile tra ironia e significato.
È qui che il film gioca la sua carta più matura: non urlare il messaggio, ma lasciarlo passare tra una battuta e l’altra.
Location: dove è stato girato Il primo Natale
Una parte importante del fascino visivo del film è legata alle ambientazioni.
Le riprese si sono svolte in più luoghi, scelti per ricreare il contrasto tra presente e passato:
- Ouarzazate (Marocco), per le sequenze ambientate in Palestina, tra deserto e accampamenti.
- Arpino (Frosinone), utilizzata per diverse scene contemporanee.
- Acropoli di Arpino, per le sequenze iniziali e finali.
- Chiesa di San Vito Martire, sempre ad Arpino.
- Roma, per alcune riprese di raccordo.
Il risultato è un film che riesce a passare dalla provincia siciliana ai paesaggi biblici con naturalezza, mantenendo sempre riconoscibile la mano autoriale di Ficarra e Picone.
Ispirazione cinematografica e tono del racconto
Nel meccanismo narrativo del “salto nel tempo” è difficile non cogliere un’eco di Non ci resta che piangere, il cult con Troisi e Benigni (Ficarra e Picone sono cresciuti nel mito di Troisi e del trio la smorfia: in tal senso vi proponiamo un gustosissimo tributo natalizio dei due assieme a Lello Arena).
L’idea di due uomini contemporanei catapultati in un’altra epoca è simile, ma il terreno scelto è diverso: se lì si giocava con il Medioevo toscano, qui Ficarra e Picone usano il Natale come chiave popolare per parlare di fede, dubbio, tradizione e cambiamento.
Il film non deride la religione, ma nemmeno la tratta in modo solenne: la osserva dal basso, con l’occhio di due personaggi imperfetti che si ritrovano coinvolti nella più grande storia possibile.
Tra gag, equivoci e momenti più riflessivi, Il primo Natale resta una commedia accessibile, capace però di lasciare qualcosa anche dopo i titoli di coda, come d’uopo per un film di Natale (ovviamente non tenendo in conisderazione in tal senso i cinepanettoni vanziniani).
Incassi, successo e curiosità finali
Con un budget stimato intorno ai 6 milioni di euro, Il primo Natale ha superato i 15 milioni di euro di incasso, risultando il maggiore successo commerciale della carriera cinematografica di Ficarra e Picone.
Un risultato che ha consolidato definitivamente il loro percorso sul grande schermo e ha confermato quanto la commedia popolare, quando trova la misura giusta, riesca ancora a parlare a un pubblico trasversale.
Incassi dei principali film di Ficarra e Picone
Per contestualizzare il successo de Il primo Natale, ecco una panoramica orientativa degli incassi dei loro film più noti:
- Il primo Natale – circa 15,3 milioni di euro
- L’ora legale – circa 10,3 milioni di euro
- Andiamo a quel paese – circa 8,7 milioni di euro
- Il 7 e l’8 – circa 7 milioni di euro
- La matassa – intorno ai 7 milioni di euro
Dati alla mano, Il primo Natale resta quindi il loro film più visto al botteghino, sia per incassi complessivi che per presa sul pubblico nel periodo natalizio.
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Instagram
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Google News