Chi è Matteo Addino, personaggio e giudice della giuria popolare di Ballando con le stelle?

Matteo Addino è uno dei protagonisti dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. Nato a Genova nel 1984, è un artista poliedrico: ballerino, coreografo, insegnante e fondatore della rinomata Naima Academy. La sua entrata nella giuria popolare del programma condotto da Milly Carlucci ha portato una ventata di freschezza e brio, contribuendo a rinnovare l’atmosfera dello show del sabato sera.

La danza ha accompagnato Addino fin dall’adolescenza, e proprio a Genova ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni, grazie alla sua creatività e alla dedizione allo studio, è diventato uno dei nomi più riconosciuti nel panorama della danza italiana. La sua scuola, la Naima Academy, è oggi un punto di riferimento nazionale: un luogo dove giovani artisti imparano tecnica, disciplina e capacità espressiva, ma soprattutto dove si insegna che la danza è un linguaggio emotivo prima ancora che estetico.

Prima del suo debutto come tribuno del popolo a Ballando con le Stelle, Addino ha lavorato a numerosi progetti televisivi e collaborato come coreografo per varie produzioni. Il suo stile dinamico e la sensibilità con cui guida gli allievi lo hanno reso un professionista molto apprezzato sia dietro le quinte sia davanti alla telecamera. Inoltre, negli ultimi anni ha partecipato a programmi dedicati alla scoperta di nuovi talenti, rafforzando il legame tra la sua esperienza artistica e la scena televisiva.

La scelta di Milly Carlucci di affidargli un posto nella giuria popolare rispecchia perfettamente lo spirito del suo ruolo: Addino rappresenta il pubblico, ma con la competenza di chi conosce il mestiere. Nel programma, infatti, si distingue non solo per i suoi outfit scenici ma anche per commenti equilibrati e una particolare attenzione alla crescita dei concorrenti. Per lui, la danza non è solo performance, ma anche racconto, emozione, trasparenza. Questo approccio lo rende un giudice capace di cogliere elementi che vanno oltre la pura tecnica, creando un dialogo immediato con gli spettatori.

Nonostante la visibilità ottenuta in televisione, Matteo Addino mantiene una forte riservatezza sulla vita privata. Ciò che emerge con chiarezza è il suo impegno nella formazione e nella creazione di spettacoli che uniscono arte e sensibilità contemporanea. Inoltre, promuove progetti con la sua accademica che permettono ai giovani di utilizzare la danza come strumento di crescita personale e sociale.

Oggi, grazie alla sua presenza a Ballando con le Stelle, Addino è diventato uno dei nuovi volti più amati della TV italiana: genuino, competente e alla continua ricerca di nuovi talenti artistici.