Chi sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci, vincitori di Sanremo Giovani 2025?

Ieri, 14 dicembre 2025, si è svolta la finale di Sanremo Giovani 2025, andata in onda su Rai 1, in cui hanno gareggiato i finalisti per approdare al Festival di Sanremo 2026 con i big. La kermesse ha premiato due percorsi molto diversi ma accomunati da una forte intensità emotiva e da un talento evidente: Angelica Bove e Nicolò Filippucci. La loro vittoria racconta due modi differenti di vivere la musica, entrambi profondamente autentici.

Angelica Bove, nata a Roma il 5 maggio 2003, è diventata conosciuta al grande pubblico nel 2023 grazie a X Factor. La sua storia personale è segnata da eventi profondi: la sua nascita, avvenuta all’interno di una gravidanza quadri gemellare, che finì sui giornali, ma è soprattutto il dolore per la perdita di entrambi i genitori a segnare il suo percorso umano e artistico. Dopo il diploma ha svolto diversi lavori, dalla cameriera all’operaia, coltivando nel frattempo la passione per il canto.

Angelica ha scoperto la forza della sua voce quasi per caso, cantando nella vasca da bagno, e ha iniziato a condividere cover sui social, in particolare su TikTok. Il salto decisivo è arrivato con i casting di X Factor: la sua interpretazione de La notte di Arisa colpì il pubblico e giudici, con Ambra Angiolini visibilmente commossa. Durante il programma, Angelica ha dimostrato una maturità sorprendente, interpretando brani complessi e arrivando fino alla finale. Il suo inedito Mattone è una confessione intensa e autobiografica, in cui il dolore diventa materia di rinascita: un peso che, col tempo, si trasforma in fondamento.

Accanto a lei, Sanremo Giovani 2025 ha incoronato Nicolò Filippucci, classe 2007, nato a Corciano, in provincia di Perugia. Giovanissimo, ma con una formazione musicale già solida, Nicolò ha iniziato a cantare da bambino e studia chitarra, entrando a nove anni nel coro del Conservatorio Morlacchi. Ha partecipato a numerosi concorsi, vincendone alcuni e arrivando in finale in altri, fino all’ingresso nel 2024 nella scuola di Amici, sotto la guida di Anna Pettinelli.

Grazie alla sua voce che unisce tecnica e intensità emotiva, ha conquistato la maglia oro e l’accesso al Serale. Nicolò non ha ancora pubblicato un album, ma diversi inediti presentati nel programma sono già disponibili online. Riservato sulla sua vita privata, vive con la famiglia, ama lo sport e pratica pallanuoto, disciplina che per anni ha pensato potesse essere il suo futuro.

La vittoria di Angelica Bove e Nicolò Filippucci a Sanremo Giovani 2025 segna l’inizio di due carriere promettenti: due storie diverse, unite dalla capacità di trasformare esperienze personali in musica capace di arrivare a tutti.