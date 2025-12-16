“Se non ci vai a letto non vai in tv”: Le accuse di Corona a Signorini a Falsissimo

In queste ultime ore è esploso un caso mediatico che sta facendo il giro del web. A provocarlo, è stata l’ultima puntata di Falsissimo, il format ideato e condotto da Fabrizio Corona, dal titolo Il prezzo del successo. Nel corso del video, come riportato da Fanpage, l’ex fotografo dei vip ha fatto alcune dichiarazioni piuttosto pesanti nei confronti di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip e figura centrale della televisione italiana.

Secondo quanto affermato da Corona, Signorini avrebbe intrattenuto nel corso degli anni presunti flirt e rapporti intimi con diversi uomini, alcuni dei quali sarebbero poi diventati concorrenti del reality show di Canale 5 da lui presentato. “Se non andavi a letto con lui, non andavi in televisione”, ha sostenuto Corona nel video, parlando dell’esistenza di quello che definisce un “sistema” legato all’accesso al mondo dello spettacolo.

Corona ha descritto Signorini come una figura molto potente, definendolo “l’unico vero trampolino” per entrare in determinati contesti televisivi, oltre che una persona economicamente influente. Nel corso della puntata viene inoltre mostrata la testimonianza di una persona rimasta anonima, che racconta di aver ricevuto presunte richieste sessuali e fotografie intime attribuite al conduttore. Anche in questo caso, si tratta di dichiarazioni non verificate e presentate esclusivamente nel contesto del format.

Il caso zero Antonio Medugno

Una parte centrale del racconto riguarda quello che Corona definisce il “caso zero” del presunto sistema, che coinvolgerebbe Antonio Medugno, entrato nel cast del Grande Fratello Vip nel gennaio 2022. Secondo quanto mostrato nel filmato, Corona avrebbe raccolto una testimonianza telefonica attribuita allo stesso Medugno, insieme a presunti messaggi scambiati con Signorini nei mesi precedenti alla sua partecipazione al reality.

Medugno, sempre secondo la ricostruzione riportata da Fanpage, ha raccontato di una frequentazione fatta di messaggi affettuosi e numerose videochiamate, precisando che non ci sarebbe mai stata una relazione sentimentale vera e propria. Le conversazioni sarebbero durate circa quattro o cinque mesi e includerebbero complimenti, frasi di apprezzamento e la promessa di doni costosi. Tra i messaggi mostrati nel video figurerebbe anche l’invito a mantenere separata la sfera professionale da quella privata, con una frase attribuita a Signorini: “Il mio lavoro e noi due percorreranno due strade diverse. Io non ho niente da perderci, tu sì”.

Secondo la versione proposta da Corona, Medugno si sarebbe poi recato a casa di Signorini, ma avrebbe rifiutato di avere rapporti sessuali. Questo rifiuto, sempre stando al racconto dell’ex paparazzo, avrebbe inizialmente impedito al giovane di entrare nel cast del Grande Fratello Vip. Solo dopo una ripresa dei contatti, Medugno sarebbe stato selezionato come concorrente.

“Riparte il flirt, arrivano incontri e di colpo è un nuovo concorrente del GF. Questo è il sistema”, ha affermato Corona nel video, ribadendo la sua tesi.

Al momento non risultano repliche ufficiali né commenti pubblici da parte di Alfonso Signorini in merito alle accuse. Le dichiarazioni restano quindi racconti unilaterali, non supportati da riscontri giudiziari, ma che stanno alimentando un ampio dibattito mediatico e pubblico.