Linda Pani è fidanzata? curiosità sull’ex miss e ora professoressa de L’eredità (e sulla sua vita privata)

Linda Pani è fidanzata? Dagli esordi a Miss Italia all’approdo all’Eredità, tutto quello che sappiamo-e non sappiamo sulla sua vita privata

Linda Pani è uno dei volti giovani della tv assieme alla collega Greta Zuccarello, anche lei professoressa de L’eredità, noto game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Cosa sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita privata?

Linda Pani è nata a Venezia il 27 luglio 1999 ma è cresciuta in provincia di Treviso. Dopo il diploma al liceo linguistico, dove ha acquisito una solida conoscenza di inglese, spagnolo e russo, si è avvicinata al mondo dello spettacolo partecipando nel 2017 a Miss Italia. L’anno successivo ha avuto due importanti riconoscimenti: Miss Italia Social e Miss Equilibra, che ne incrementano la visibilità mediatica.

Linda è una ragazza determinata a costruire una carriera solida e infatti ha intrapreso una formazione professionale presso l’Actor’s Planet di Rossella Izzo. Ente in cui ha approfondito le sue competenze recitative che le permettono di ottenere i primi ruoli televisivi.

Ha recitato nella serie “Luce dei tuoi occhi” su Canale 5, al fianco di Anna Valle e Giuseppe Zeno, e ha fatto parte del cast di “Eppure cadiamo felici”, produzione disponibile su RaiPlay. Nel 2024 ha preso parte anche al film “Albatross”, diretto da Giulio Base, dedicato alla vita del giornalista Almerigo Grilz.

Parallelamente al lavoro di attrice, Linda è apparsa in numerose reclame televisive, tra cui quelle per il Festival del Cinema di Venezia, Air Vigorsol e Grimaldi Lines. Dal 2021 al 2023 ha inoltre partecipato a Capodanno in Musica, lo show di fine anno condotto da Federica Panicucci.

Un momento simbolico della sua carriera è giunto nel 2020, quando ha interpretato il Volo dell’Angelo durante il Carnevale di Venezia in piazza San Marco. Attualmente, è impegnata come speaker radiofonica in Radio 105 nel programma Tutto Bene.

La passione per la danza

Oltre alla recitazione, Linda Pani coltiva una profonda passione per la danza. Dal 2011 al 2014 ha frequentato l’Accademia Veneta di Danza e Balletto, grazie alla quale ha sostenuto tre esami presso la Royal Ballet School di Londra, una delle istituzioni più prestigiose al mondo.

La sua vita privata

Linda è molto riservata nella sua vita privata e non si se sia fidanzata o single. Dai social emerge soprattutto l’amore per il lavoro, la danza, la famiglia — in particolare il rapporto con la madre — e le amicizie. Oggi continua a costruire il suo percorso tra televisione, cinema e nuovi progetti futuri, affermandosi come una figura elegante e versatile del panorama televisivo italiano.