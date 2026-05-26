Antonella Clerici e il legame con Sant’Antonio: perché la conduttrice si chiama così

Ci sono dettagli biografici che restano ai margini per anni, quasi nascosti dentro interviste dimenticate o confessioni fatte senza particolare enfasi. Nel caso di Antonella Clerici, uno di questi riguarda proprio il suo nome. Un aspetto curioso, semplice, ma che racconta anche qualcosa del mondo da cui proviene la conduttrice che da oltre vent’anni accompagna il pubblico italiano tra cucina, intrattenimento e prime serate.

Negli ultimi anni il tema era tornato a circolare soprattutto sui social, spesso in modo confuso o trasformato in titoli sensazionalistici. In realtà la spiegazione è molto più lineare, ed è stata la stessa Clerici a raccontarla in più occasioni.

La confessione di Antonella Clerici sul suo nome

Una delle dichiarazioni più chiare risale a un’intervista pubblicata nel 2014 sul settimanale A Sua Immagine. Parlando del suo rapporto con la fede e delle sue origini familiari, Antonella Clerici spiegò:

“Mi chiamo Antonella perché mia madre fece un voto a Sant’Antonio da Padova. Mi è rimasto questo particolare attaccamento alla sua figura”.

Non una frase costruita per fare notizia, ma un passaggio inserito dentro una riflessione più ampia sulla sua educazione cattolica. Clerici raccontava infatti di essere cresciuta a Legnano, in un contesto dove parrocchia e oratorio rappresentavano una parte importante della vita quotidiana.

Negli anni successivi la conduttrice è tornata sull’argomento anche in televisione. Durante una puntata di È sempre mezzogiorno, parlando con il pizzaiolo Vincenzo Capuano, chiarì persino un dettaglio legato all’onomastico. Alla domanda se festeggiasse Sant’Antonio Abate il 17 gennaio, Clerici rispose di celebrare invece Sant’Antonio da Padova, proprio per il legame familiare che aveva portato alla scelta del suo nome.

È uno di quei racconti che spiegano anche il rapporto molto particolare che parte del pubblico ha sempre avuto con lei. Antonella Clerici non ha mai costruito la propria immagine sulla distanza o sull’eccesso. Al contrario, la sua televisione è sempre passata attraverso elementi familiari, quotidiani, riconoscibili – ed è per questo che è così amata (sebbene poi sia stata vittima di qualche battutina acida, vero Ligabue?)

Dalla “Prova del cuoco” a “È sempre mezzogiorno”

Quando la Rai le affidò La prova del cuoco nel 2000, in pochi immaginavano che quel format sarebbe diventato uno dei programmi simbolo della fascia di mezzogiorno. La stessa Clerici, anni dopo, raccontò che inizialmente molti erano scettici sul progetto.

Il programma cambiò progressivamente pelle: da semplice spazio culinario a contenitore più ampio, dove ricette, chiacchiere, ospiti e momenti leggeri finirono per convivere in modo piuttosto naturale. Una formula che avrebbe poi influenzato molti altri cooking show italiani.

Nel corso del tempo la conduttrice è diventata uno dei volti più riconoscibili della Rai, alternando intrattenimento, musica e programmi familiari. Da Ti lascio una canzone fino ai più recenti The Voice Senior, The Voice Kids ed È sempre mezzogiorno, Clerici ha mantenuto uno stile molto preciso: diretto, popolare, raramente impostato.

Anche dopo la stagione 2019-2020, in cui apparve meno nei palinsesti televisivi, il ritorno quotidiano a mezzogiorno con È sempre mezzogiorno ha riportato la conduttrice al centro della programmazione Rai. Negli ultimi anni ha inoltre partecipato a eventi importanti come il Festival di Sanremo, tornando sul palco dell’Ariston nel 2025 accanto a Carlo Conti e Gerry Scotti.

Una curiosità semplice che racconta qualcosa di più

In fondo il motivo per cui Antonella Clerici si chiama così non nasconde misteri clamorosi. Non ci sono segreti di famiglia, retroscena sorprendenti o vicende scandalistiche. Ed è probabilmente anche questo il motivo per cui la storia continua a incuriosire.

Dentro quella spiegazione c’è un pezzo di Italia che oggi appare quasi lontano: i voti ai santi, il peso della religione popolare nelle famiglie, la scelta dei nomi legata alla devozione o alle tradizioni domestiche.