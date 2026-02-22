Dargen D’Amico a Sanremo 2026: chi è, biografia, discografia e l’evoluzione da Mi Fist all’Ariston

Chi è Dargen D’Amico, artista meneghino divenuto mainstream dopo la partecipazione a Sanremo? Biografia, vita privata, curiosità, accenni alla discografia.

Dargen D’Amico a Sanremo 2026: chi è, biografia, vita privata, discografia e l’evoluzione da Mi Fist all’Ariston

Correva l’anno 2004, o giù di lì.

Il rap non andava per la maggiore, un po’ in tutto lo stivale e specialmente nella mia raggiante città.

Eppure, è l’anno in cui esce una pietra miliare come Mr. Simpatia – che segue di un anno un altro pezzo di storia del genere: Mi Fist.

Per chi non ha vissuto quegli anni (o per chi ha la memoria corta) ricordo come fossero tempi diversi rispetto a quelli attuali: iniziano a diffondersi le prime connessioni flat adsl (ché un tempo non si stava connessi 24/24) ma l’universo dei contenuti user generated è ben lungi dal venire.

Non esiste YouTube e così ci si affida alla crassa pirateria: le cassettine erano un lontano ricordo, gli mp3 una avveneristica novità – con la possibilità di conservare decine di tracce in un cd che prima di tracce ne poteva conservare al massima una (singola) decina o giù di lì.

Non uscivano ventimilioni di canzone ogni venerdì e così la longevità di un album s’allungava, come d’altra parte la longevità di un po’ tutto era maggiore – volendo un po’ fare i boomer.

Quante volte posso avere ascoltato nella mia vita Mi Fist?

“Chi legge una mia rima la sottolinea

Chi la sente manda indietro tre volte, dopo continua”

Cantava il Guercio, non ancora Gue Pequeno.

E mandavamo indietro tutto l’album, decine e decine di volte – ché era un capolavoro e ché d’altra parte non è che ci fosse troppo altro (e anche qualora ci fosse stato, era difficile da reperire – a quei tempi).

Una delle tracce di quell’album ‘Tana 2000’ vedeva la presenza di un featuring con un artista che faceva parte dei Club Dogo prima che fossero i Club Dogo.

Dargen D’Amico.

Devo ammetterlo, nella metà degli anni ’00 non apprezzavo troppo il suo extrabeat in ‘Tana 2000’.

Comprendevo (e comprendo ad oggi, riascoltando la traccia che vi propongo di seguito) una minima parte delle sue parole.

Ma apprezzavo la dichiarazione di sicilianità alla fine della sua prima strofa:

“True School Milano

Nonostante siciliano

Precisamente eoliano

Evidentemente italiano”.

A quei tempo, usciva poca roba, dicevamo.

E così mi trovai a cercare gli album precedenti (l’album precedente – ‘3 MC’s al Cubo’, quando i Club Dogo erano le Sacre Scuole e Dargen D’Amico faceva parte a tutti gli effetti del collettivo) e mi ritrovai ad attendere spasmodicamente eventuali nuove uscite.

I Club Dogo sarebbero usciti nel 2006 con ‘Penna Capitale’ e in quello stesso magico anno che ci avrebbe visto diventare campioni del mondo e in cui giravamo grossi joints papiri usciva anche ‘Musica senza musicisti’, di Dargen D’Amico.

Ma sulla discografia torneremo fra un attimo: è il momento di vedere assieme chi è Jacopo D’Amico, detto Dargen.



Chi è Dargen D’Amico?

Dargen D’Amico è il nome d’arte di Jacopo Matteo Luca D’Amico, artista nato a Milano nel novembre del 1980. Che abbia tre nomi, mi è noto da quando ho dato un occhio alle altre spersonalizzate bio lui dedicategli sul web, per me è sempre solo stato Jacopo D’Amico. JD.

Su Wikipedia è definito rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano ed in effetti lo vidi in versione dj svariati anni fa aggratis al Parco degli Acquedotti a Roma in una magnifica serata, quando dinnanzi a lui troneggiava una bandiera NO Tav.

(Il nome della foto – sgranata come necessario dati i mezzi dei tempi – parla chiaro: era il 7 luglio del 2012, l’una e trenta circa)

Tra le altre cose, Dargen ha fondato un’etichetta discografica indipendente – Giada Mesi – con cui principalmente si è autoprodotto per anni (oltre ad aver prodotto altri artisti come per esempio Dutch Nazari).

Un po’ cantautore, un po’ cantautorapper (come introdotto anche sul palco da Amadeus, durante la sua prima partecipazione a Sanremo), un poeta e un po’ no – ho letto in giro che gli si attribuisce l’etichetta “emo rap”.

Per certo, l’inclinazione alla narrazione intimista è maggiore rispetto a molti altri artisti del genere, ma emo rap è proprio una definizione der (e non che cantautorapper entusiasmi: lo stesso Dargen ne prenderà le distanze durante una puntata di Muschio selvaggio).

Dargen D’Amico, vita privata e curiosità

Giacché in tanti cercano e hanno cercato e cercheranno info in merito, nelle versioni precedenti di questo post parlavamo della vita privata di Dargen, rispondendo alla domanda: quel bell’uomo riccioluto di Dargen è fidanzato?

Gli attribuivamo una relazione (di cui potete trovare traccia su questo sventurato sito, facendo qualche ricerca) ma in questa nuova versione 2026 del chi è Dargen ho pensato – ma chissenefrega magari sta con qualcun’altra e proprio non mi passa per l’anticamera di qualsiasi cosa fare ricerche in merito.

Passando alle curiosità, e facendo qualche ricerca sul web, è possibile scoprire che il nome d’arte Dargen deriva dal suo primo aka abbreviato, Corvo d’argento.

Per quanto riguarda gli occhiali da sole che indossa sempre, oltre al fatto che è noto che portano con sé carisma e sintomatico mistero, ricordo di aver letto tempo or sono che copre sempre lo sguardo con degli occhiali da sole perché ha gli occhi troppo belli.

Per certo, almeno fino a qualche tempo fa, Dargen produceva degli occhiali da sole stilosissimi che non sono mai riuscito a comprare – perché troppo povero prima e perché poi credo abbia smesso di produrli.

Dargen D’Amico, i suoi album in breve

Album con 24 tracce e pochissimi featuring (due con i 2Fingerz, che avrò modo di apprezzare a loro volta, fino alla sostanziale scomparsa), ‘Musica senza musicisti’ rappresentò il primo passo verso il mio avvicinamento al culto legato a Dargen, che andò formandosi poco a poco – con l’aumentare dei fan e con il susseguirsi degli album.

E con ‘Musica senza musicisti’ iniziai ad apprezzare il senso di Dargen per la metafora e per lo storytelling.

Venero il venerdì e metto sandali

E veste come il Mahatma Gandhi

Mi traccio un’aura sacra intorno

Chi affittava la mia testa prima di me amava i fiori

Mi tappezzo le orecchie con le rose rimaste

Passanti alla finestra, namaste

Gira in sandali e veste come il Mahatma Gandhi

Mi ripeto a furia di rimandi

Come il lato B del mio 45 giri preferito

Da sempre preferisco il lato B di un disco

Perché si sa i lati A sono come i socialisti, i più venduti

Tutti già sentiti e già visti

Inutili al fine di un venerdì come si deve

Piuttosto ovatto le finestre con tende spesse

E ascolto il velluto dei polpastrelli sul cristallo quando si beve

Ed iniziai ad apprezzare di Dargen il fatto che, in un mondo tradizionalmente (e fatemi scrivere quest’altra banalità) machista ed omofobo come quello del rap, mostrasse una sensibilità altra – ben prima del fluido Achille Lauro (che ancora non era apparso sulla scena. E che dapprima apparirà in versione gangsta).

Passano due anni (ed è ancora il tempo delle poche uscite, con un’attesa enorme per nuovi prodotti culturali) ed esce uno dei miei album preferiti in assoluto.

È il 2008 quando esce ‘Di vizi di forma virtù’.

35 tracce, tutte dense di metafore e significato.

Tutte meriterebbero una citazione (e questo post spero vi faccia venire voglia di approfondire la discografia dell’artista siculo-meneghino) ma mi limiterò ad un pezzetto della traccia che dà il titolo all’album e che mette in luce la sensibilità di Dargen:

Ieri un giovane mi ha mandato una mail

Dicendomi: “Non ti ascolto più perché si dice che sei gay”

Figlio mio, sono più frocio io che porto la gonna

O tuo padre che picchia la sua donna?

Il padre mi capisce

Ma il giovane non riesce

Così cerco di spiegarglielo evitando il sesso

Ognuno ha quel che si merita, chi stelle, chi strisce

Quelli come me si accontentano del resto

Altri due anni ed escono, ben dispensati durante l’anno, due EP – ‘D’ parte prima‘ e ‘D’ parte seconda‘ – ed anche in questo caso non saprei che traccia citare, ché tutte meriterebbero di essere ascoltate.

C’è ‘Malpensandoti’, che è forse uno degli storytelling meglio riusciti della storia del rap italiano (e Dio solo sa quante volte ho usato la traccia per far innamorare tanto quelle che i giovani d’oggi chiamerebbe crush).

C’è ‘Perché non sai mai (quel che ti capita)’ che contiene ulteriori perle di saggezza (a partire dal ritornello: “Perché non sai mai quel che ti capita / Fino a che non ti è capitato / E anche quando poi in realtà ti capita / Non capisci mai bene quel che t’è capitato”) e c’è ‘Van Damme (Saddam)’ che racconta il gusto che si può avere per un certo tipo di relazione (che qualche anno dopo si sarebbero definito tossiche) e che racconta un pezzo di vita mia, di quando stavo con una ragazza di Roma dal nome anglofono per cui presi un po’ troppo alla lettera il testo in questione.

(Me ne pento ancor oggi, W)

Dargen era una delle cose che avevo in comune con la succitata, ma nonostante le nostre strade si separarono continuai ad ascoltare l’ottimo Dargen.

Uscirà più o meno un album ad anno.

Il visionario ‘Nostalgia Istantanea’, con due tracce (due flussi di coscienza) utilissimi per essere accompagnati nel sonno (che in quegli anni, complici i bagordi, per il sottoscritto era difficile da raggiungere).

‘Vivere aiuta a non morire’, con qualche traccia un po’ più commerciale come ‘Bocciofili’ con Fedez, dove comunque non mancano i colpi di genio linguistico-metaforici che hanno sempre contraddistinto il D’Amico.

‘D’io’, che mi accompagnerà durante l’istanza in Grecia e mi aiuterà a sopravvivere alla tanatofobia che mi ha sempre sovrastato (specie con ‘Io, Quello Che Credo’, di cui credetti di comprendere a pieno il senso per le vie d’Atene, mentre mi trovavo ad ascoltarla in cuffia – con un tasso alcolico sopra la norma).

Ho ascoltato molto meno ‘L’Ottavia’, ‘Ondagranda’ e l’ultimo album uscito nel 2020 – ‘Bir Tawil’, nonostante mi sia stato caldamente suggerito.

Come scritto all’inizio, d’altra parte, la copiosa uscita di album (non solo di Dargen, ma di tutti) ha ucciso la longevità e anche la mia capacità di affezionarmi ad ogni singolo prodotto culturale.

E frattanto gli anni passano, non ho più contatti con W, né con gli amici con cui eravamo ripetere come un mantra le sue canzoni.

Dargen D’Amico a Sanremo 2026

Caro Google, io mica mollo. Nuovo aggiornamento alla vigilia di Sanremo 2026, con JD alla sua terza partecipazione: un po’ come Mondiali, Europei e Olimpiadi, Dargen riappare sul palco dell’Ariston ogni due anni.

Dopo il nono posto dell’esordio con Dove si balla quando in parte ha parlato del Covid, il ventesimo posto del 2024 con Onda alta sulla tragedia delle migrazioni di massa (canzone che ho risentito qualche giorno fa e complice la paternità mi ha mosso un certo magone), torna con un tema di certa attualità – Ai Ai che dovrebbe parlare di Intelligenza Artificiale.

Cos’è successo a Dargen D’Amico fra le partecipazioni sanremesi?

È divenuto definitivamente mainstream ed è stato scelto per essere uno dei quattro giudici della 16ª edizione di X Factor (assieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi, lanciamdp Beatrice Quinta da Paliaimmo, presente in uno dei featuring dell’Album Ciao America, di cui scrivemmo in un altro post) e della 17esima edizione, dove Morgan è subentrato al posto di Rkomi ma è stato cacciato dopo ben poco (grande Morgan combinaguai).

Ha frattanto condotto Karaoke Night, talent canoro su Prime Video.

E se per ogni Sanremo c’è stata l’uscita di un album (Nei sogni nessuno è monogamo – verità assoluta – è uscito dopo il primo Sanremo; Ciao America dopo il secondo) accadrà lo stesso in questo 2026: è stata annunciata l’uscita di Doppia Mozzarella.

Cercherò di prestargli più attenzione, se ce la farò: in questi tempi postmoderni tutti IA (Ai Ai) e reti sociali gli album hanno una longevità così misera che tendo a dimenticare tutto dimenticare tutti (tranne W).

Dargen D’Amico, le collaborazioni

Dargen D’Amico ha collaborato con una marea d’artisti, fra cui svariati artisti di cui sono sempre stato grande fan.

Come ad esempio Max Pezzali, il cui ‘Nord Sud Ovest Est’ è stato forse il primo album abbia imparato a memoria nonostante la giovanissima età e l’esercente che vendeva le cassette a suo tempo aveva detto a mia madre che non si trattava di musica per bimbi.

O Fabri Fibra, che per altro gli regala un tributone (“Di Dargen D’Amico son più fan che amico”).

Poi ci sono le già citate collaborazioni con i 2Fingerz e con Fedez, con cui ha scritto la divertentissima ‘Bocciofili’.

E ci sono tante altre collaborazioni di cui parlerò quando vedrò che questo post non è al primo posto su Google (è anche stato autore di testi per altri, sempre a Sanremo – interessante, nèvvero?).

(Post pubblicato il 3 febbraio 2022 durante Sanremo, rivisto e ampliato il 22 settembre 2022 durante X Factor, ulteriormente aggiornato a febbraio 2026 in occasione della terza partecipazione a Sanremo)

