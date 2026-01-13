Chi è Franceska Nuredini, la ballerina sempre accanto a Elodie: Napoli, Capodanno e le voci su Iannone

C’è un momento preciso in cui il chiacchiericcio diventa racconto. Succede quando i dettagli si sommano e smettono di sembrare casuali. È quello che sta accadendo attorno a Elodie, di nuovo al centro dell’attenzione non per un singolo, ma per la sua vita privata. Napoli, notte di Capodanno 2026. Andrea Iannone non c’è. Al suo posto, accanto a lei, una presenza che ormai non passa più inosservata: Franceska Nuredini.

Le voci parlano di gesti che vanno oltre la routine di un tour: coccole, baci, abbracci. Scene che chi le ha viste racconta come spontanee, non cercate. E non è un dettaglio secondario che la prima foto pubblicata da Elodie nel 2026 la ritragga proprio insieme a Franceska. Un segnale? Forse. Di certo un’immagine che ha acceso interpretazioni e domande.

Nel frattempo, sul fronte opposto, il silenzio. Di Andrea Iannone nemmeno l’ombra a Napoli. E mentre Iannone paparazzato da Chi con Rocio Munoz Morales, ex di Raoul Bova, l’attenzione si sposta tutta su quella complicità femminile che sembra aver trovato il suo spazio, senza più nascondersi.

A dare sostanza alle indiscrezioni sono le segnalazioni raccolte da Deianira Marzano: testimonianze dirette, racconti di chi era lì e parla di un’intesa evidente, che supera il perimetro professionale. Nessuna dichiarazione ufficiale, certo. Ma una continuità di presenza che pesa.

E allora, vale la pena fermarsi un attimo e chiederselo davvero: chi è Franceska Nuredini? Ventitré anni, origini italo-albanesi, una carriera nella danza iniziata giovanissima e cresciuta senza clamori. Il pubblico televisivo l’ha vista a Il cantante mascherato (faceva parte del corpo di ballo), mentre il mondo della musica l’ha incrociata nel videoclip di Una voglia assurda di J-Ax. Esperienze che le hanno aperto porte e costruito una credibilità concreta.

L’incontro con Elodie arriva proprio in quella fase di ascesa. Da lì, Franceska entra stabilmente nel suo corpo di ballo, segue i concerti, le tournée, condivide il palco e i viaggi. Un percorso simile a quello che l’ha portata a collaborare anche con Sfera Ebbasta, segno di un profilo professionale già riconosciuto nell’ambiente.

Sul piano sentimentale, fino allo scorso anno Franceska era legata ad Ayoub, imprenditore e direttore di un’accademia di danza in Italia. Una relazione che oggi sembra archiviata, lasciando spazio a questo nuovo capitolo, almeno secondo chi segue da vicino la scena.

A rendere il quadro ancora più interessante c’è un precedente rimasto in sospeso: le allusioni di Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo. Parole passate quasi inosservate allora, rilette oggi con un altro peso.

Elodie e Franceska, per ora, scelgono la stessa linea: nessun commento, nessuna smentita. Lasciano che parlino i fatti, e soprattutto le immagini. In un’epoca in cui tutto viene spiegato, questa scelta di sottrazione dice molto. E forse è proprio lì che la storia, vera o presunta, trova la sua forza.