Da ‘La Solitudine’ a co-conduttrice: il legame storico di Laura Pausini con Sanremo

Dal 24 al 29 febbraio 2026, partirà ufficialmente al Teatro Ariston la 76esima edizione del Festival di Sanremo, una delle edizioni più attese degli ultimi anni. Ad affiancare la conduzione di Carlo Conti sarà Laura Pausini, che prenderà parte a tutte le cinque serate del Festival della canzone italiana. La notizia è stata lanciata proprio dal conduttore stesso al TG1 di questa sera, lunedì 12 gennaio.

Tutte le partecipazioni di Laura Pausini a Sanremo

La storia di Laura a Sanremo è iniziata nel 1993 con la partecipazione alla sezione Nuove Proposte con “La solitudine”. La sua voce ha conquistato subito il pubblico e la critica, vincendo la categoria. Pausini è apparsa timida ma intensa sul palco, dando vita a quella che sarà la scintilla di una carriera internazionale. L’anno successivo, nel 1994, è tornata come concorrente nella sezione Campioni con “Strani amori”, piazzandosi al terzo posto, alle spalle di Aleandro Baldi e Giorgio Faletti.

Faletti.

Il Festival è rimasto un grande punto di riferimento nella carriera della cantante anche come ospite. Pausini è tornata sul palco dell’Ariston sei volte, portando sempre i suoi successi e consolidando il legame con il pubblico italiano. La prima apparizione da ospite è stata nel 2001, anno in cui ha presentato un medley dei suoi brani più famosi, tra cui naturalmente “La solitudine”, con Raffaella Carrà alla conduzione. L’ultima partecipazione risale al 2022, durante il terzo Festival condotto da Amadeus, quando è presente non solo come cantante, ma anche come futura presentatrice dell’Eurovision Song Contest, insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

Perché Carlo conti ha scelto Laura Pausini come co-conduttrice?

La scelta di Carlo Conti di nominarla co-conduttrice nasce proprio dalla sua esperienza, dal carisma e dal legame storico con il Festival. Pausini sarà una presenza costante, in grado di alternare momenti di spettacolo, interazione con gli artisti e performance musicali, garantendo continuità e energia durante tutte le cinque serate.

Grazie alla presenza di Laura Pausini e Carlo Conti, Sanremo promette cinque serate di tanta musica, emozione e intrattenimento, unendo tradizione e innovazione e consolidando il Festival come trampolino di lancio e vetrina della musica italiana di qualità. La voce che conquistò il pubblico telespettatore nel 1993 torna oggi sul palco dell’Ariston con un ruolo di grande responsabilità, pronta a guidare e coinvolgere sia le generazioni più vecchie che quelle più giovani.