Chi è Giovanni Vescovo, uno dei postini di C’è Posta per Te?

Giovanni Vescovo è il nuovo volto che arricchisce il team di postini di C’è Posta per Te. Nato a Treviso il 10 maggio 1992, ha oggi 32 anni e si è fatto conoscere dal grande pubblico come corteggiatore a Uomini e Donne durante il trono di Sonia Lorenzini. Giovanni, con un’altezza di 1,85 metri e alcuni tatuaggi visibili, unisce fascino e personalità, conquistando sia i fan dello spettacolo che i colleghi in studio.

CARRIERA: DALLE PRIME ESPERIENZE A UOMINI E DONNE

Prima di approdare in televisione, Giovanni ha svolto diversi lavori: cameriere, magazziniere, commesso, modello e rappresentante di vini. Ha anche collaborato con il padre nella produzione di capsule per tappi di spumante. La sua passione per lo spettacolo però lo porta a studiare in un’accademia di cinema e teatro a Roma, fino a partecipare a Uomini e Donne.

Riguardo a questa esperienza ha raccontato: “Il motivo per cui sono andato è proprio ciò che la trasmissione mi ha insegnato. Oggi viviamo l’amore troppo in fretta, senza sentire quella cosa magica che si chiama… desiderio. Uomini e Donne è pensato proprio per garantire quella sensazione speciale, che poi a volte può trasformarsi in amore”.

IL NUOVO RUOLO A C’È POSTA PER TE

Dal 2023 Giovanni è uno dei postini di C’è Posta per Te. Il suo compito è recapitare le buste in tutta Italia, con pazienza e attenzione. Racconta: “Mi armo di pazienza e aspetto. Poi citofono di nuovo e ancora, ma senza diventare troppo invadente. In fondo consegno un invito, non c’è alcun obbligo di partecipare se la persona non se la sente”.

Giovanni ha anche ammesso di essersi emozionato più volte davanti alle storie che gli si presentano: “Ultimamente mi sono commosso così tanto che mi sono dovuto calmare e riprendere per qualche minuto”.

VITA PRIVATA: LA FIDANZATA GIORDANA E LA FAMIGLIA

Giovanni è cresciuto prevalentemente con la madre a Venezia e racconta di un’infanzia segnata dalla separazione dei genitori: “Sono da sempre stato un po’ nomade perché i miei genitori si sono separati quando ero piccolissimo. Crescere con mia madre mi ha dato forza, ma a 19 anni ero già autonomo e ho vissuto a Roma, Arezzo e infine Treviso per lavorare con mio padre”.

Oggi Giovanni è felice accanto alla fidanzata Giordana Giuliattini. La coppia sembra mantenere la massima riservatezza, tanto che il profilo Instagram di Giordana è privato, così come quello di Giovanni. Ognitanto però condivide foto insieme ad amici e momenti di vita quotidiana. Al momento non ci sono figli, ma il legame tra i due appare saldo e affiatato.