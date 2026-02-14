Martina Miliddi vita privata: è fidanzata? L’ex ad Amici, il suo rapporto con De Martino e il suo attuale compagno

Negli ultimi mesi Martina Miliddi è diventata uno dei volti più riconoscibili del preserale Rai grazie alla sua presenza fissa ad Affari tuoi. La ballerina, sorridente, energica e sempre al centro della scena, ha conquistato il pubblico non solo per il talento, ma anche per la sua simpatia e un po’ di mistero.

Martina, nata nel 2000 a Cagliari, si avvicina alla danza quando è ancora una bambina. I balli latino-americani diventano presto il suo linguaggio naturale e con il tempo, anche la sua strada professionale. Una strada che la porta lontano da casa e direttamente sotto i riflettori nazionali.

L’ESPERIENZA AD AMICI E LE STORIE NATE SOTTO I RIFLETTORI

Il grande pubblico la conosce nel 2020 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il talent non è solo una palestra artistica, ma anche un’esperienza emotiva totalizzante. Qui Martina vive relazioni che finiscono inevitabilmente al centro dell’attenzione mediatica.

Prima il legame con Aka7even, poi la storia con Raffaele Renda: rapporti intensi, nati in un contesto protetto ma estremamente esposto, che fanno discutere fan e appassionati di gossip. Le relazioni si chiudono una volta terminato il programma, lasciando però un segno importante nella crescita personale della ballerina.

CHI È IL FIDANZATO OGGI: L’AMORE CON SIMONE “SPILLO” MILANI

Oggi Martina Miliddi è sentimentalmente legata a Simone Milani, detto Spillo, ballerino e coreografo hip-hop molto stimato nell’ambiente. I due condividono la stessa passione e una quotidianità fatta di lavoro, prove e normalità. Una relazione lontana dai clamori social, scelta che Martina ha sempre difeso con decisione.

La coppia convive e appare solida, tanto che la ballerina ha più volte lasciato intendere di immaginare un futuro stabile, fatto di progetti condivisi e serenità.

I GOSSIP SU AFFARI TUOI E LA VERITÀ DI MARTINA

L’ingresso ad Affari tuoi ha però riacceso le voci. La complicità in studio con Stefano De Martino ha alimentato indiscrezioni su un presunto flirt, mai confermate. Martina ha smentito con fermezza, ribadendo il confine netto tra lavoro e vita privata.

UNA CARRIERA IN ASCESA (SENZA RINUNCIARE ALLA PRIVACY)

Tra televisione, eventi live e nuovi progetti, Martina Miliddi continua a costruire il suo percorso con equilibrio. La ballerina ha imparato presto quanto sia importante proteggere se stessa, dimostrando che dietro i riflettori c’è una donna consapevole, ambiziosa e molto più riservata di quanto sembri.