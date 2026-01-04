Chi è Naomi Smith, giornalista sudafricana? Adesso c’è anche il profilo Instagram (geniale!)

Bella, bellissima. La versione africana di Diletta Leotta. Sta incantando da giorni il web, a partire dall’intervista al commissario tecnico dello Zambia divenuta virale qualche giorno fa.

Con 20k follower su Instagram (e in continua crescita) ha un seguito social davvero molto importante. Si dichiara di origini sudafricane ma allocata in giro per il mondo (ed in effetti è entrata nelle case di tutti tramite i social).

Dotata di curve che nemmeno a Le Mans (difficile trovare metafora più scontata, ci perdonino i lettori), Naomi è entrata nell’immaginario collettivo durante questa Coppa d’Africa, rimbalzando di bacheca in bacheca, di fanpage in fanpage.

Ma chi è davvero Naomi Smith, la giornalista sudafricana che sta facendo impazzire il web? Continuate a leggere per scoprire la verità.

Naomi Smith, la verità sulla giornalista sudafricana

Bene, se siete arrivati sino a qui evidentemente meritate di sapere la verità – e meritate di distaccarvi dalla massa di boccaloni che popolano il web.

Naomi Smith non esiste, come già abbiamo scritto qualche giorno fa, ed il profilo è stato creato da news24 per catalizzare traffico al profilo Instagram e alla pagina YouTube del sito.

Le foto sono state tutte generate con l’IA, tanto le immagini mentre si allena in palestra quanto e ancor più visibilmente le immagini con un microfono in mano (in una intervisterebbe addirittura Samuel Eto’o, per dare ancor più credibilità al personaggio): basti vedere (come ha fatto qualcuno più scafato) che il logo sul microfono appartiene a un’altra realtà giornalistica online (SuperSport) e come non esista un video uno della giornalista (video che per altro oggigiorno si potrebbero anche generare con IA).

Inoltre, qualcuno nota, nella foto che abbiamo messo (tagliata) come immagine in evidenza ha 6 dita in un piede e gli manca anche mezzo anulare alla mano.

Interessante osservare poi come, andando a vedere le informazioni sull’account, la data di iscrizione è addirittura del novembre 2020 ma da allora il nome utente è stato cambiato 5 volte. Colpo di scena finale? La sede dell’account. Guardate dove si trova.

Da segnalare infine come il profilo intervenga ogni tanto sulle discussioni online (su Instagram) per smentire il fatto che siano immagine generate dall’Intelligenza Artificiale. Che tipo di smentita? Guardate voi stessi.

Nota finale: geniali sono stati i proprietari di news24 che si stanno approfittando dei boccaloni di tutto il mondo per catalizzare traffico sulle proprie pagine (tutto sommato senza creare un danno eccessivo, non parliamo di una fake news grave). L’avremmo dovuto pensare noi prima di tutti.

Nota finale alla nota finale: simpatica la battuta di qualche commentatore più sveglio – fra un po’ l’IA toglierà lavoro anche alle content creator di OnlyFans.