Dalla panchina ai cioccolatini: gli oggetti cult di Forrest Gump e dove sono finiti

Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21: 30, viene trasmesso su Italia 1 Forrest Gump, uno di quei film che non si limitano a essere visti, ma vengono ricordati. A più di trent’anni dall’uscita, la storia dell’uomo che attraversa mezzo secolo di storia americana con ingenua determinazione continua a parlare a generazioni diverse. La forza del film non sta solo nella semplicità del suo protagonista, ma anche negli oggetti diventati iconici, capaci di raccontare emozioni, svolte narrative e interi capitoli della vita di Forrest senza bisogno di spiegazioni.

Il più celebre è senza dubbio la panchina su cui Forrest racconta la propria vita agli sconosciuti. Non si tratta solo di un elemento scenografico: è il luogo della memoria, dell’attesa e dell’ascolto. La panchina originale utilizzata per le riprese non si trova più a Savannah, come molti credono, ma è stata rimossa per preservarla. Oggi è esposta al Savannah History Museum, dove è diventata una delle attrazioni più fotografate.

Altro oggetto entrato nella leggenda è la scatola di cioccolatini, accompagnata dalla celebre frase: “La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”. La scatola, realizzata appositamente per il film, è stata battuta all’asta anni fa e rappresenta uno dei memorabilia più ricercati dai collezionisti. Un oggetto semplice, ma capace di sintetizzare l’intero messaggio del film.

Ci sono poi le scarpe da corsa Nike Cortez, indossate da Forrest durante la sua lunga e simbolica corsa attraverso gli Stati Uniti. Quelle scarpe non sono solo un accessorio: rappresentano la fuga dal dolore, ma anche la resistenza e la capacità di andare avanti senza sapere esattamente il motivo. Dopo l’uscita del film, le Nike Cortez conobbero un rinnovato successo commerciale.

Meno appariscenti, ma altrettanto significativi, sono il tavolo da ping pong, che accompagna Forrest durante la sua esperienza nell’esercito, e la barca da pesca Jenny, simbolo della sua improvvisa fortuna economica e del legame con l’amico Bubba. Anche in questo caso, oggetti quotidiani diventano veicoli narrativi.

Infine, c’è la valigetta della Apple, legata all’investimento che rende Forrest ricchissimo quasi senza che lui se ne accorga. Un dettaglio che racconta ironicamente il modo in cui il protagonista attraversa il successo senza esserne mai travolto.

Rivedere Forrest Gump oggi significa anche riconoscere come questi oggetti, apparentemente comuni, abbiano contribuito a costruire una storia universale. Piccoli simboli che dimostrano ancora una volta come il cinema sappia rendere immortale anche la semplicità.