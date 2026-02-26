Comunicare è diventato sempre più difficile, un libro ci aiuta a uscire da dinamiche di disagio pericolose

Come trattare gli altri e costruire relazioni di valore, sembra un dictat ma in realtà è semplicemente un libro che insegna qualcosa di importante in una società che viaggia sempre troppo velocemente. L’autore è Dale Carnegie, noto formatore statunitense vissuto tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

Santelli Editore esce con un libro cult per la collana Traiettorie e con traduzione italiana a cura di Maria Luisa Caputo.

Un libro sulla comunicazione quanto più attuale in una società come la nostra dove i social network hanno portato al totale isolamento dei giovani, sempre più chiusi dietro uno schermo in conversazioni con persone che non conoscono realmente e impacciati nelle difficoltà di gestione dei rapporti nel mondo reale.

Grazie a una scrittura leggera e non troppo accademica troviamo delle riflessioni molto interessanti legate a delle soluzioni rispetto a situazioni complesse da gestire. Arriveranno risposte a domande molto delicate come per esempio “Perché alcune persone riescono a farsi ascoltare, stimare e seguire con naturalezza mentre altre faticano a costruire rapporti identici?”.

Grazie all’intelligente gestione di un lessico adatto a tutti e molto snello, l’autore riesce a svelare quelli che sono i principi fondamentali delle relazioni umane con delle regole semplici che permettono di superare i conflitti e dunque andare a creare dei legami che siano basati soprattutto sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Quello che colpisce poi sono esempi concreti di vita reale che si potranno applicare e vi faranno risultare più completi come persone, migliorando il vostro approccio, anche se non siete più giovanissimi, col prossimo in qualsiasi contesto vorrete.

Chi è Dale Carnegie?

Dale Carnegie è un personaggio davvero di spessore internazionale, vissuto tra il 1888 e il 1955 si è preso l’appellativo di formatore nel campo dello sviluppo personale e delle relazioni umane. L’ha fatto prima negli Stati Uniti d’America, dove è nato, per arrivare poi a tutto il mondo fino a influenzare la comunicazione anche di paesi come il nostro.

Il libro “Come trattare gli altri e costruire relazioni di valore“, riedito da Santelli, è il suo scritto più celebre che fu pubblicato nel 1936 e che ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. Nonostante siano passati novant’anni dalla sua uscita il libro risulta ancora oggi attuale e si muove su binari che riescono a farci uscire da situazioni di difficoltà emotive non indifferenti.

Tra gli altri libri scritti dall’autore non possiamo non considerare anche una nota e apprezzatissima biografia di Abraham Lincoln tradotta in tutto il mondo e punto di riferimento per approfondimenti storici di ogni tipo.