Valentina Liguori, chi è la presunta nuova fiamma di Checco Zalone: l’ex moglie di Gianluca Zambrotta tra privacy e gossip

La vita privata di Checco Zalone torna sotto i riflettori, ma questa volta senza clamore eccessivo (non che in precedenza il clamore fosse all’ordine del giorno, in realtà). Si parla di una nuova fiamma per il mattatore del cinema italiano e il nome che circola è quello di Valentina Liguori, figura già nota al mondo del gossip (sportivo) per il suo passato con Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juventus, Milan e della Nazionale italiana.

Non ci sono conferme ufficiali. Solo racconti di un weekend romano, passeggiate lontano dai flash e la sensazione che qualcosa stia effettivamente nascendo. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, parlando di un sentimento vissuto lontano dagli occhi di tutti. Il resto lo fa il silenzio dei diretti interessati (potrebbe essere solo silenzio, potrebbe significare qualcosa di più).

L’avvistamento a Roma e la scelta della riservatezza

Secondo quanto riportato da diverse testate, Zalone – al secolo Luca Medici – e Valentina Liguori sarebbero stati visti insieme a Roma. Nessuna foto plateale, nessuna esposizione social. Anzi. Il profilo Instagram di lei è chiuso (sebbene i follower siano oltre 29k): una scelta coerente con un atteggiamento che, negli ultimi anni, sembra essere diventato la cifra della sua vita pubblica.

Zalone, del resto, ha sempre gestito la propria sfera privata con attenzione. Dopo la fine della relazione con Mariangela Eboli, ufficializzata nel 2024 dopo una lunga unione (anche professionale) e due figlie – Gaia e Greta – il comico pugliese è rimasto single per diversi mesi. Si era parlato anche di un presunto flirt con Virginia Raffaele, ipotesi sulla quale lo stesso attore aveva ironizzato in un’intervista, chiudendo di fatto ogni speculazione.

Ora, invece, il nome è un altro. Stavolta però nessuna battuta a mo’ di smentita.

Chi è Valentina Liguori

Valentina Liguori è originaria di Napoli ed è stata per anni una presenza costante nel panorama del gossip calcistico italiano. Ex modella, si è fatta conoscere al grande pubblico durante la lunga relazione con Gianluca Zambrotta, campione del mondo 2006.

I due si erano conosciuti alla fine degli anni Novanta e, dopo una storia importante, erano arrivati al matrimonio. Nel 2012 è nato il figlio Riccardo. La separazione legale è arrivata nel 2024, descritta da più fonti come consensuale e gestita nel rispetto reciproco, soprattutto per il bene del figlio.

Per anni Liguori è stata una delle “wags” più fotografate, protagonista di servizi e copertine, spesso raccontata come una delle presenze più appariscenti accanto ai calciatori di Serie A (e basta vedere le sue – poche – foto presenti online per capire perché).

Dopo la fine del matrimonio, Valentina è rimasta a vivere tra Como e Roma, mantenendo un profilo molto più defilato rispetto al passato.

Dal mondo delle wags alla vita lontana dai riflettori

Ed è forse proprio questo il punto più interessante della vicenda. Per anni Valentina Liguori è stata associata a un’immagine pubblica molto esposta, quasi inevitabile accanto a un campione come Zambrotta. Oggi, invece, la narrazione è opposta: privacy, famiglia, nessuna sovraesposizione.

Anche il presunto legame con Checco Zalone viene raccontato nello stesso modo: incontri lontani dai riflettori, nessuna dichiarazione, nessuna conferma. Solo un avvistamento e qualche indiscrezione.

Se la relazione verrà ufficializzata, lo dirà il tempo. Per ora resta il contrasto a colpire: da WAG a presenza silenziosa accanto a uno degli attori più riservati del panorama cinematografico (nonostante sia una delle più grandi celebrità del Paese).