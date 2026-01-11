Francesca Tocca, la carriera, vita privata della ballerina: è fidanzata?

Francesca Tocca ballerina e ex professionista di Amici de Maria De Filippi: dai suoi esordi alla vita privata e la separazione da Raimondo Todaro

Francesca Tocca, nata il 24 luglio 1989 a Catania, è una delle ex ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi, talent show in onda su Canale 5. La danzatrice è tornata nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin per raccontare la sua nuova vita dopo la separazione dal collega Raimondo Todaro, dal qualche ha avuto una bambina di nome Jasmine.

Gli esordi da ballerina

Francesca Tocca si avvicina alla danza fin da bambina, dimostrando fin da subito un talento naturale per le danze latino-americane. A soli 16 anni intraprende una carriera professionale che la porta rapidamente a distinguersi nel panorama nazionale. Uno dei traguardi più importanti arriva con il secondo posto ai Campionati Italiani di danze latino-americane, conquistato in coppia con Raimondo Todaro.

Il ballo diventa così il filo conduttore non solo della sua carriera, ma anche della sua vita privata. Francesca e Raimondo si innamorano, costruendo insieme un progetto di vita che li porta, nel 2013, alla nascita della figlia Jasmine e, l’anno successivo, al matrimonio. Insieme fondano anche una scuola di danza a Catania, trasformando la loro passione in un progetto imprenditoriale condiviso.

Il successo ad Amici e la vita sotto i riflettori

Il grande pubblico impara a conoscere Francesca Tocca grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove entra come ballerina professionista. La sua presenza nel talent la rende uno dei volti più amati del programma, apprezzata per la tecnica, l’eleganza e la capacità di raccontare emozioni attraverso il movimento. Parallelamente, anche Raimondo Todaro diventa una figura centrale del programma come insegnante, rafforzando l’immagine di una coppia solida sia sul piano artistico che personale.

La separazione da Raimondo Todaro

Nel gennaio 2025, Francesca Tocca e Raimondo Todaro annunciano ufficialmente la loro separazione attraverso un messaggio condiviso sui social: una decisione maturata con consapevolezza, dopo aver “dato tutti noi stessi” alla relazione e alla vita costruita insieme.

Lo scorso 27 settembre è stato Raimondo Todaro, ospite a Verissimo, a raccontare pubblicamente la fine del matrimonio. Il ballerino ha parlato di un allontanamento graduale, legato a una mancanza di serenità, smentendo con decisione qualsiasi voce su presunti tradimenti o terze persone. “Il rapporto è finito semplicemente perché doveva andare così”, ha dichiarato, sottolineando di non avere rimorsi.

Una nuova fase da raccontare

Francesca Tocca, ospitata oggi a Verissimo, ha raccontato che il suo matrimonio con Raimondo Todaro è finito a causa di mancanze di rispetto e di serenità. L’ex marito infatti sarebbe attualmente fidanzato con una ragazza di Catania, affermazione sostenuta dalla stessa danzatrice. Inoltre, la Tocca ha smentito il suo flirt con il cantante rapper Baby Gang, gossip che la stampa le ha attribuito in passato. La ballerina siciliana si è dichiarata felicemente single e che per il momento non sente il bisogno di avere una nuova frequentazione nonostante i numerosi spasimanti.