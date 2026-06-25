Gli occhiali da alieno al concerto di Ultimo: il significato della fan action di Tor Vergata

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Chi sarà a Tor Vergata il prossimo 4 luglio potrebbe assistere a uno dei momenti più particolari nella storia dei (partecipatissimi) concerti di Ultimo. A un certo punto dello spettacolo, migliaia di persone indosseranno contemporaneamente un paio di occhiali verdi da alieno, trasformando il pubblico in una gigantesca coreografia. Non si tratta di un gadget distribuito dagli organizzatori, ma di una fan action nata spontaneamente sui social e destinata a rendere ancora più speciale uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate.

L’iniziativa è stata lanciata da alcune delle principali community dedicate al cantautore romano e ruota attorno a “Acquario”, uno dei brani più recenti – capace di diventare a pochi mesi dalla pubblicazione uno dei più amati del suo repertorio. L’idea è semplice: arrivare al concerto con gli occhiali già pronti e indossarli tutti nello stesso momento, non appena inizierà la canzone, dando vita a un colpo d’occhio che gli stessi fan sperano possa rimanere nella memoria di Ultimo.

Perché proprio degli occhiali da alieno?

La scelta non è casuale. Nel videoclip di “Acquario”, Niccolò Moriconi compare infatti con una maschera da alieno, un’immagine che è diventata uno dei simboli più riconoscibili del brano. In una delle sequenze più note del video, il cantante con indosso la maschera da alieno si ritrova alle spalle diverse figure riconducibili al mondo dell’informazione, un richiamo al rapporto non esattamente tra l’artista (genio incompreso) e una parte della stampa.

Da qui è nata l’idea delle fanpage, che hanno invitato tutti i presenti a “diventare alieni” per qualche minuto durante l’esecuzione del brano. Sui social, la pagina La storia di Ultimo ha spiegato così il progetto: “Vogliamo creare un momento unico, emozionante e indimenticabile. Più saremo uniti, più questo spettacolo sarà incredibile”.

Per partecipare non servirà altro che un paio di occhiali verdi da alieno. L’invito è quello di tenerli pronti e indossarli contemporaneamente quando partiranno le note di “Acquario”, coinvolgendo tutti i settori del PIT in un’unica grande scenografia.

L’entusiasmo è già evidente sui social, dove molti fan hanno condiviso fotografie e video con gli occhiali acquistati per l’occasione. Secondo le organizzatrici dell’iniziativa, l’adesione sta crescendo di giorno in giorno e l’obiettivo è trasformare quella che nasce come una semplice idea in uno dei momenti simbolo dell’intera serata.

Una fanbase pronta ad aspettare giorni per la prima fila

La fan action racconta bene il legame che Ultimo è riuscito a costruire negli anni con il suo pubblico. Lo dimostra anche quello che sta accadendo a Tor Vergata, dove alcuni sostenitori hanno deciso di arrivare con molti giorni di anticipo pur di conquistare i posti migliori sotto il palco.

Tra tende e sacchi a pelo, il raduno è già iniziato. C’è chi è partito da Mantova, chi da Taranto, chi dalla Germania e chi ha scelto di vivere l’attesa insieme ad altri fan, trasformando l’avvicinamento al concerto in un’esperienza collettiva. Alcuni hanno raccontato di considerare la musica di Ultimo una presenza importante nella propria vita, altri spiegano semplicemente di voler essere il più vicino possibile all’artista durante quello che si preannuncia come il live più grande della sua carriera.

Proprio per questo entusiasmo, la Ultimo Records è intervenuta con un appello rivolto ai fan. L’etichetta ha invitato tutti a non esporsi inutilmente al caldo e a evitare di mettersi in fila con troppo anticipo, ricordando come le temperature di questi giorni possano rappresentare un rischio per la salute.

“Non esponetevi al caldo, evitate di mettervi in fila con troppo anticipo”, si legge nel messaggio pubblicato sui social. L’etichetta ha ringraziato i sostenitori per quello che definisce un “incredibile atto d’amore”, ma ha anche sottolineato l’importanza di vivere l’attesa in sicurezza.

Il concerto del 4 luglio si avvicina così in un clima di entusiasmo crescente. Le circa 250mila persone attese a Tor Vergata non assisteranno soltanto a uno degli eventi musicali più imponenti dell’anno, ma potrebbero diventarne parte attiva grazie a una coreografia nata direttamente dal pubblico.