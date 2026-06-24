Chi l’ha visto?, dopo oltre vent’anni Federica Sciarelli verso l’addio: da Donatella Raffai a oggi, tutti i conduttori del programma

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Dopo oltre vent’anni alla guida di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli potrebbe essere arrivata alla fine della sua lunga esperienza nel programma simbolo di Rai 3. A confermarlo è stata la stessa Rai, che in una nota ha spiegato come siano in corso riflessioni sul futuro professionale della giornalista e, parallelamente, anche sul destino della trasmissione che dal 1989 rappresenta uno dei punti di riferimento della televisione italiana.

Non si tratta ancora di un addio ufficiale, ma per la prima volta l’azienda ha ammesso apertamente che si sta ragionando anche su chi potrebbe raccogliere l’eredità della conduttrice. Un passaggio che inevitabilmente riapre una domanda che accompagna il programma da anni: può esistere Chi l’ha visto? senza Federica Sciarelli?

Le ipotesi sul futuro del programma dopo Federica Sciarelli

Le indiscrezioni sull’uscita di scena della giornalista si rincorrono ormai da diverse stagioni. Già nel 2020 la stessa Sciarelli aveva raccontato quanto fosse impegnativo, anche dal punto di vista emotivo, seguire quotidianamente storie di scomparsi, delitti e vicende familiari spesso drammatiche.

Negli anni successivi si è parlato più volte di pensionamento, di nuovi progetti e persino di possibili trasferimenti verso altri format. Fino a oggi, però, nulla aveva realmente scalfito la sua presenza al timone della trasmissione.

La situazione appare diversa adesso. La Rai non parla di chiusura del programma, ma il fatto che si stiano valutando possibili eredi lascia intendere che l’ipotesi di una nuova fase sia concreta.

Tra i nomi circolati nelle ultime ore figurano quelli di Eleonora Daniele, Francesca Fialdini e Pietro Rinaldi. Non manca però chi guarda all’interno della stessa redazione. Lo scorso anno era stata proprio Sciarelli a sostenere che, dopo di lei, sarebbe stato naturale affidare il programma a una delle inviate che da tempo lavorano sul campo. In questo senso le candidature più citate sono quelle di Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga.

Molto dipenderà dalle decisioni che emergeranno nelle prossime settimane e dai nuovi palinsesti Rai. Nel frattempo resta una certezza: nessun altro volto è stato identificato con Chi l’ha visto? quanto Federica Sciarelli, che conduce la trasmissione dal settembre 2004.

Da Donatella Raffai a Federica Sciarelli: la storia dei conduttori di Chi l’ha visto?

La possibile uscita della giornalista offre anche l’occasione per ripercorrere la storia di uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

Chi l’ha visto? debutta su Rai 3 il 30 aprile 1989. Alla conduzione ci sono Donatella Raffai e Paolo Guzzanti, che guidano le prime puntate dedicate alla ricerca di persone scomparse e agli appelli rivolti al pubblico.

Dopo la prima stagione, Guzzanti lascia il programma e viene sostituito da Luigi Di Majo, che affianca Donatella Raffai negli anni del primo grande successo della trasmissione.

Nel 1991 arriva una svolta. Donatella Raffai passa a un nuovo progetto televisivo e la conduzione viene affidata a Luigi Di Majo e Alessandra Graziottin. È una fase breve e caratterizzata da un calo degli ascolti.

La Rai decide quindi di riportare al centro del programma proprio Donatella Raffai, che torna nel 1993 e rilancia una formula ormai fortemente associata al suo volto.

Nel 1994 entra in scena Giovanna Milella, figura importante nella storia della trasmissione. Durante la sua gestione il programma amplia progressivamente il raggio d’azione, occupandosi non soltanto di persone scomparse ma anche di casi di cronaca e vicende giudiziarie che suscitano grande attenzione nell’opinione pubblica.

Nel 1997 la conduzione passa a Marcella De Palma, giornalista con una lunga esperienza da reporter. La sua permanenza si interrompe tragicamente nel 2000 a causa della malattia che ne provoca la scomparsa.

L’era Daniela Poggi e il lungo regno di Federica Sciarelli

Dopo Marcella De Palma, la Rai sceglie Daniela Poggi, che conduce il programma dal 2000 al 2004. La sua esperienza rappresenta una fase di transizione in una trasmissione che continua a evolversi sia nel linguaggio sia nei contenuti.

Il 13 settembre 2004 arriva infine Federica Sciarelli. Quella che inizialmente appare come una normale successione si trasforma rapidamente nella conduzione più lunga della storia di Chi l’ha visto?.

Sotto la sua guida il programma consolida il proprio profilo investigativo, seguendo alcuni dei casi più noti della cronaca italiana degli ultimi vent’anni. Dalle vicende di persone scomparse ai grandi misteri irrisolti, fino alle inchieste che hanno portato a sviluppi giudiziari concreti, la trasmissione diventa uno dei prodotti più riconoscibili del servizio pubblico.

Nel corso delle stagioni il format ha attraversato cambiamenti editoriali, evoluzioni tecnologiche e trasformazioni del panorama televisivo, mantenendo però una caratteristica fondamentale: il coinvolgimento diretto del pubblico attraverso segnalazioni, testimonianze e appelli.

Oggi, mentre la Rai riflette sul futuro del programma, si chiude forse uno dei capitoli più significativi della sua storia. Se davvero Federica Sciarelli dovesse lasciare, terminerebbe un percorso iniziato oltre vent’anni fa e diventato parte integrante dell’identità stessa di Chi l’ha visto?. La sfida per chi verrà dopo sarà inevitabilmente quella di raccogliere un’eredità che, numeri alla mano e per durata, non ha precedenti nella storia della trasmissione.