La storia di I Love You Restaurant, il food truck di Jaden Smith per aiutare chi vive in strada

Forse lo ricorderete per aver recitato accanto al padre ne La ricerca della felicità, per la regia di Gabriele Muccino. Nel film del 2006, interpretato da Will Smith e ispirato alla storia vera dell’imprenditore Chris Gardner, il giovane Jaden vestiva i panni del figlio del protagonista durante uno dei periodi più difficili della loro vita, segnato da povertà e precarietà.

Il ragazzo, che come il padre si è cimentato in diversi ambiti tra cinema, musica e imprenditoria, è cresciuto e nel 2019 ha deciso di attirare l’attenzione per una ragione molto diversa da Hollywood. A Los Angeles ha infatti lanciato I Love You Restaurant, un progetto nato con l’obiettivo di offrire pasti gratuiti alle persone che vivono in condizioni di disagio economico e senza fissa dimora.

Da Skid Row a un progetto più ambizioso

L’iniziativa ha mosso i primi passi nel quartiere di Skid Row, una delle aree di Los Angeles maggiormente colpite dal fenomeno della homelessness. In occasione del debutto, Jaden Smith presentò un food truck che distribuiva gratuitamente cibo vegano alle persone presenti nella zona.

La scelta del menù non era casuale. Smith, da tempo interessato ai temi ambientali e all’alimentazione sostenibile, spiegò che l’idea era quella di garantire a tutti l’accesso a cibi considerati salutari, indipendentemente dalla situazione economica. Il messaggio era semplice: la qualità dell’alimentazione non dovrebbe essere un privilegio riservato a chi può permettersela.

Il progetto ricevette subito grande attenzione mediatica. Numerose personalità dello spettacolo elogiarono pubblicamente l’iniziativa, contribuendo a far conoscere il food truck ben oltre i confini della California.

Dietro la visibilità generata dal nome di Jaden Smith c’era però un’idea più strutturata. Il progetto non era stato concepito come una singola giornata di beneficenza, ma come un modello replicabile. Il fondatore dichiarò infatti che quella inaugurale sarebbe stata soltanto la prima di una serie di iniziative simili.

La nascita della I Love You Company

Negli anni successivi il progetto si è evoluto. Oggi I Love You Restaurant fa parte di una realtà più ampia, la I Love You Company, organizzazione no profit che continua a operare a Skid Row distribuendo pasti caldi, bottiglie d’acqua e capi di abbigliamento donati.

Secondo quanto illustrato dal progetto stesso, durante le attività vengono serviti fino a centinaia di pasti e vengono coinvolti volontari, aziende partner e sostenitori privati. L’idea alla base rimane quella originaria: offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà attraverso interventi semplici ma immediati.

La scelta del nome merita una nota a parte. Smith ha raccontato di aver voluto utilizzare l’espressione “I Love You” come simbolo di vicinanza e attenzione verso gli altri. Un messaggio diretto, quasi disarmante nella sua semplicità, che rappresenta l’identità stessa del progetto.

Nel frattempo la carriera di Jaden Smith ha continuato a svilupparsi in molte direzioni. Dopo gli esordi da attore, ha pubblicato diversi progetti musicali, lavorato nel mondo della moda e sostenuto iniziative legate all’ambiente e all’accesso all’acqua potabile. Nel corso degli anni il suo profilo pubblico si è progressivamente spostato dall’immagine di giovane star del cinema a quella di artista e imprenditore interessato anche alle ricadute sociali delle proprie attività.

E in un panorama dove molte campagne benefiche si esauriscono nel giro di pochi giorni, la longevità del progetto rappresenta probabilmente l’elemento più interessante: non tanto il lancio del primo food truck nel 2019, quanto il fatto che quell’idea iniziale abbia trovato una continuità nel tempo, trasformandosi in una struttura organizzata che continua a operare sul territorio.