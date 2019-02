Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne

Svelata la nuova tronista di Uomini e Donne, si tratta di Angela Nasti

Continuano le novità al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è stata stata svelata ieri la nuova tronista, si tratta di Angela Nasti.

La nuova tronista è un volto già noto soprattutto sui social, è la sorella minore della famosa fashion blogger Chiara Nasti. Negli ultimi anni la Nasti ha provato a seguire la strada della sorella cercando di farsi spazio nel mondo della moda con i suoi scatti.

Perché Angela Nasti ha deciso di partecipare al Trono Classico di Uomini e Donne? Nel video di presentazione ha detto: “Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne proprio perché da quando sono piccola che guardo questo programma e spero di vivere anche io una bella storia d’amore, senza secondi fini.”

La Nasti ha fatto sapere di essersi innamorata una sola volta: “Ho avuto solo una storia d’amore che mi ha fatto vivere delle belle emozioni e sensazioni, ma che è finita perché non mi sentivo al centro del suo mondo. Il mio uomo deve avere solo attenzioni per me, amo essere corteggiata, credo che un uomo non debba mai smettere di corteggiare la sua donna”.

La sorella di Chiara Nasti mette al primo posto la sua famiglia: “La mia famiglia è la cosa più importante che ho e non smetterò mai di ringraziarla per avermi seguita e protetta da tutto. Mia sorella è il mio punto di riferimento ed è stata molto fortunata perchè è riuscita a trasformare la sua passione in un lavoro. Tra noi c’è un rapporto di amore-odio, ma siamo inseparabili”.

Angela Nasti riuscirà a trovare l’amore a Uomini e Donne? Voi cosa ne pensate della nuova tronista?

