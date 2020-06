Luigi Mastroianni e Irene, vacanza d’amore: si dedicano parole speciali

Irene Capuano e Luigi Mastroianno fuga d’amore in Indonesia

Procede a gonfie vele la storia d’amore nata tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

I due si stanno concedendo una vacanza d’amore in Indonesia, sui social si mostrano più innamorati e felici che mai. Ieri sui loro profili Instagram entrambi si sono dedicati speciali e importanti parole.

L’ex corteggiatrice dopo aver postato alcuni scatti insieme al fidanzato ha aggiunto come didascalia: “Ogni scatto parla di noi.. è vero non mostriamo quasi mai il nostro amore tendiamo sempre a difendere il tutto! Però alla fine noi siamo questi amore tanto amore, complicità e pazzia. Giorno dopo giorno mi rendi una Donna felice e spensierata, io che non ci credevo più a tutto questo.. ma alla fine sei arrivato tu ed hai stravolto tutto.”

Irene Capuano ha poi aggiunto: “Te che subisci le mie paranoie fisiche e sei pronto sempre a tirarmi su di morale, te che cerchi di stare perennemente a dieta ma con me funziona ben poco quindi inizi a mangiare schifezze insieme a me, Te che sei uno spericolato ed io una fifona ma ti vengo dietro come una scema, noi che condividiamo qualsiasi cosa.. e poi ci sono io che sono perennemente un danno ma ti amo con tutta me stessa.”

Poco dopo anche Luigi Mastroianni ha postato una foto insieme ad Irene mentre si scambiano un dolce bacio. Allo scatto ha aggiunto come didascalia: “Tre mesi dopo dall’altra parte del mondo!”

Sara Fonte