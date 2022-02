Cake Star nella costa pescarese: quali pasticcerie vanno in sfida?

Questa sera, alle ore 21:25, su Real Time, andrà in onda la seconda puntata (su dodici totali) della nuova stagione di Cake Star – Pasticcerie in Sfida, il programma condotto da Katia Follesa e dal pasticcere Damiano Carrara.

Lo show, molto seguito dai telespettatori, mette di fronte alcune delle migliori pasticcerie italiane. In ogni puntata, Katia e Damiano si recano in una città per scoprire le abilità di tre pasticceri, che verranno poi valutati dai giudici in base alla location, al cabaret di paste e infine al “pezzo forte”. Sarà il cliente abituale, scelto ovviamente dalle pasticcerie in gara, a proporre ai giudici i suoi dolci preferiti.

Questa sera Katia e Damiano si recheranno sulla costa pescarese. Il primo concorrente in gara è Andrea, titolare della pasticceria Roma di Montesilvano (Pescara), che appare particolarmente moderna dal punto di vista estetico ma senz’altro tradizionale nei prodotti. Andrea, che pratica calcio e snowboard, avrà il supporto della cliente abituale Rossella.

Sarà poi in gara Paolo con la sua pasticceria Michetti, anch’essa situata a Montesilvano. La caratteristica principale di Paolo è quella di riuscire a capire quando un cliente non ha molto apprezzato i suoi prodotti. Il suo cliente abituale è Andrea.

Infine ecco Luciano, titolare di Ciccio Bakery, pasticceria che si trova invece a Silvi (Pescara). Luciano, che cerca sempre l’innovazione senza mai perdere di vista la tradizione, consegna dolci in tutta la zona con il suo Ciccio Bus. Il suo cliente abituale è Edoardo.

