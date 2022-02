Cotto e Mangiato ricetta del 18 febbraio 2022: tortamisù

Per festeggiare 2000 ricette in TV, la simpatica Tessa ha deciso di fare una torta con tanto di candeline. La proposta stavolta ricade su una semplicissima tortamisù. Vediamo insieme quali sono gli ingredienti e il procedimento di prepaparazione.

La ricetta

Per preparare questa torta, ti serviranno i seguenti ingredienti:

4 uova

150 grammi di zucchero

1 pizzico di sale

110 grammi di farina

4 cucchiai cacao amaro

100 grammi di panna

500 grammi di mascarpone

120 grammi di zucchero a velo

Bagna con 1 tazzina di caffè, 1 tazzina di latte e 1 cucchiaio di zucchero

100 grammi di panna +100 grammi di cioccolato fondente per la ganasce

Nocciole sbriciolate

Procedimento

Inizia con il montare le uova e lo zucchero. Adaguo aggiungi farina e cacao amaro al composto e continua a lavorare. Quando sarà pronto, versa in una teglia foderata di carta forno e metti in forno a 180 gradi per venti minuti. Intanto prepara la crema montando mascarpone e zucchero a velo insieme, e aggiungi poi la panna precedentemente montata. Metti a riposo in un sacco a poche in frigo. Quando il pan di Spagna sarà pronto, sforna e dividi in 4 parti uguali. Bagnalo con una combo di caffè e latte, dunque farcisci con la crema. In ultimo priora la ganasce con panna e cioccolato fondente, decora la superficie della torta, e aggiungi a piacere delle Nocciole sbriciolate. Ed è cotto e Mangiato, con tanto di auguri a Tessa e al suo programma.

