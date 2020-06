Ambra Lombardo su Chicco Nalli: “Tra noi è nato qualcosa di profondo”

Ambra Lombardo aspetta Chicco Nalli fuori dal Grande Fratello

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Ambra Lombardo, ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Nip, reality condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

La Lombardo spera di diventare un personaggio del mondo dello spettacolo, proprio per questo ha lasciato il suo lavoro. Lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più ha spiegato: “Insegnavo Lettere in un liceo di Milano ma ho chiuso in anticipo il mio contratto.”

Ambra Lombardo ha aggiunto: “È stata una decisione sofferta, ci ho pensato parecchio. Alla fine, però, ho deciso di dare a me stessa un’opportunità, ho scelto di vivere un’esperienza unica tornando a far parte del mondo dello spettacolo. Un mondo da cui sono sempre stata attratta, di cui per un periodo avevo fatto parte. Ma da cui a un certo punto ero fuggita, sbagliando, per accontentare un uomo che credevo mi amasse.”

In passato l’ex gieffina mentre studiava faceva anche la modella, quando però ha conosciuto il suo ex fidanzato si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Queste le sue parole: “Sono andata a vivere con il mio fidanzato a Ragusa. Poi ho preso la laurea specialistica in Archeologia e ho cominciato a fare alcune supplenze. Ero felice, sognavo di sposarmi e costruire una famiglia.”

Quando Ambra ha scoperto che il ragazzo la tradiva, ha lasciato lui e la Sicilia per trasferirsi a Milano dove fino a poco tempo fa insegnava e faceva la modella.

Ambra Lombardo è tornata a parlare anche di Chicco Nalli, l’ex gieffina continua ad aspettarlo per iniziare a frequentarlo lontano dalle telecamere. Tra i due sembra essere nato un sentimento, lei stessa ha concluso dicendo: “Molti mi hanno criticato per averlo baciato in diretta tv ma sono felice di averlo fatto. Tra noi è nato qualcosa di profondo e so che il tempo ci darà ragione.”

Sara Fonte

