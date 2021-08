Elena Morali, la rivelazione sui figli: “Non li desidero”

Elena Morali si lascia sfuggire una rivelazione privata, ai fan fa sapere che non desidera oggi diventare mamma

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle scorse ore Elena Morali. La nota showgirl e influencer ieri ha risposto ad alcune domande che i suoi affezionati follower le hanno rivolto su Instagram.

Alcune delle domande erano molto personali, tra queste ce n’era una che riguardava la possibilità di diventare mamma. Avrebbe potuto evitare di rispondere ma senza alcun problema ha rivelato ai suoi seguaci che al momento non desidera avere dei figli.

Con sincerità e schiettezza ha così risposto alla domanda sui figli: “Non esiste un “orario” per fare figli ma soprattutto non esiste che sia una donna a chiedere ad un’altra donna di farli. Non esiste che una donna si senta in doverne di farne, ci sono persone che stanno benissimo anche senza, che hanno una vita meravigliosa anche se non desiderano figli.”

Chiaramente infastidita Elena Morali ha poi aggiunto: “Per non parlare del fatto che molte di queste donne che vengono qui a fare queste domande (di cui a me poco frega perché sinceramente non desidero bambini ma solo animali) hanno figli di cui nemmeno si curano. Però ci tengo a farvi capire che ci sono persone (come alcune mie amiche) che non riescono ad avere figli e questa domanda le fa soffrire.”

Un altro utente le ha chiesto come mai si offende se fanno domande sui figli, le ha fatto anche notare che il tempo passa e che lei non è più una ragazzina. La 31enne ha replicato ancora dicendo che: “Sinceramente che il tempo passi mi frega solo per il fatto che vorrei visitare ogni città del mondo e fare sempre più esperienze possibili.”

Elena Morali ha poi ribadito: “Per il resto non mi interessa avere figli ora, quindi non è un mio problema ma soprattutto non è il vostro.”

Sara Fonte

