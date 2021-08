Cos’è una TikTok House? Tutto sulle case dei TikToker

Probabilmente quasi tutti ormai conoscono TikTok, il nuovo social network che ha conquistato tantissimi utenti nell’ultimo periodo. Tuttavia, in pochi sanno invece cosa sono le TikTok House, ovvero le case dove gli utenti di TikTok si radunano e condividono video sull’ormai nota piattaforma.

Le TikTok House sono frequentate soprattutto da quei TikToker che possono contare su un grande numero di follower (ma non esclusivamente). Gruppi di TikToker vanno a vivere insieme in questi appartamenti – che spesso sono delle vere e proprie ville – dove creano contenuti che verranno poi pubblicati su TikTok.

La tendenza è partita dagli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, all’inizio dello scorso anno. Le “collab house” consentono ai vari “creatori di contenuti” di stare a stretto contatto e di stimolare fantasia e creatività per i video da pubblicare sulla piattaforma. Inoltre, stando insieme i vari TikToker diventano noti anche tra i rispettivi follower, aumentando così il proprio seguito.

In periodo di pandemia, le “collab house” sono sbarcate anche in Italia, principalmente nel milanese. La più conosciuta è la Def House, zona nord di Milano, dove si ritrovano otto creatori di contenuti con età media di 17 anni; molto seguita anche la Chill House di Cassano Magnago (Milano), dove il termine “Chill” sta proprio per rilassarsi al massimo in un luogo molto tranquillo.

