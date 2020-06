Temptation Island, al via le riprese: l’annuncio di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia si lascia sfuggire alcune news sulla nuova edizione di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island andrà in onda a breve, oggi 3 giugno Filippo Bisciglia ha fatto sapere di essere diretto in Sardegna per le riprese del reality delle tentazioni.

Tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram il conduttore ha rivelato: “Ciao ragazzi è ufficiale, sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island. La mia destinazione preferita e spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente“.

Bisciglia ha aggiunto: “A questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valige, far costruire due meravigliosi pinnetti e aspettare che i ragazzi sbarchino”.

Ad oggi il cast della nuova edizione di Temptation Island non è stato ancora svelato. I tantissimi fan del reality sull’amore non vedono l’ora di scoprire quali saranno le coppie a partecipare e chi parteciperà nei panni di tentatori e tentatrici.

Filippo Bisciglia non vede l’ora di incontrare i nuovo concorrenti, lui stesso ha concluso dicendo: “Non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare. Dieci, nove, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Temptation Island sta tornando.”

Ad oggi non è ancora stata svelata la data della messa in onda della prima puntata del reality. Stando ai rumor il reality dovrebbe iniziare tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli della nuova edizione di Temptation Island.

Sara Fonte

