Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 27 giugno 2022 al 1 luglio 2022: Lara angosciata per suo figlio

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 27 giugno al 1 luglio 2022.

Nella puntata di lunedì 27 giugno 2022, Roberto dichiara nuovamente il suo amore a Marina, mentre Lara è angosciata per il bambino. Alberto aiuta Clara a prepararsi per l’orale dell’esame di maturità. Susanna svela a Serena un’importante novità sul suo tirocinio di magistrato che rischia di creare nuove tensioni con Niko.

Nella puntata di martedì 28 giugno 2022, Susanna, preoccupata per la reazione di Niko, non sa come dirgli che, durante il suo tirocinio, potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con Eugenio. Clara, in crisi per la lettera del padre, trova supporto in Alberto. Marina sembra sempre più decisa a mettere distanza tra lei e Roberto, mentre Lara non vuole dire niente all’uomo sul bambino.

Nella puntata di mercoledì 29 giugno 2022, Niko è turbato all’idea che Susanna lavori con un collega di Eugenio. Jimmy è disposto a tutto pur di raggiungere Cristina. Clara deve decidere se leggere la lettera del padre. Riccardo percepisce una certa freddezza di Michele nei propri confronti, nonostante Rossella cerchi di tranquillizzarlo, minimizzando la sua preoccupazione. Spronata dai suoi familiari, Bianca ha un’idea per attirare l’attenzione di Antonello.

Nella puntata di giovedì 30 giugno 2022, ormai decisa a fuggire all’estero, Chiara cerca l’aiuto di Nunzio per portare a termine il suo piano. Purtroppo però le cose non andranno come sperato. Dopo essersi perso in un quartiere sconosciuto, Jimmy deve gestire una situazione pericolosa. Alberto sorprende Clara, aiutandola nel momento del bisogno. Mariella cerca di far riavvicinare Samuel e Speranza, ma deve soddisfare una stana richiesta del ragazzo.

Nella puntata di venerdì 1 luglio 2022, per accedere al portatile di Eugenio, Raffaele invita di nuovo il magistrato e Viola a pranzo. Chiarito ogni dubbio con Susanna, Niko si rende conto che i suoi dissapori con Nicotera sono ormai passati. Il pranzo organizzato per far conoscere Samuel e il padre di Speranza si rivela più complicato del previsto.

Maria Rita Gagliardi

