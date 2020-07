Il sogno diventa realtà: Martin collaborerà con From Software per “Elden Ring”

Se ne parlava da tempo di una possibile collaborazione tra la “From Software” di Hidetaka Miyazaki e lo scrittore George Martin

Miyazaki è il geniale creatore delle serie videoludiche “Dark Souls” “Demon’s Souls” e “Bloodborne“, le quali hanno ridefinito il genere dell’action-RPG con una trama mai banale e raccontata in maniera silenziosa, il tutto condito con personaggi incredibili e carismatici (basti ricordare ai cavalieri Ornstein e Artorias di Dark Souls 1).

Martin non necessita di presentazioni, lo scrittore statunitense è il padre di una serie di universi, il più famoso di essi è senza dubbio “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” da cii l’HBO ha tratto la celeberrima serie TV “il Trono di Spade”

Cosa unisce queste figure completamente diverse tra di loro? Il fatto che abbiano deciso di creare assieme quella che potrebbe essere l’esperienza videoludica definitiva, ovvero “The Elden Ring“.

Il gioco si presenterà come un action-RPG open world (seguendo le orme dei giochi di “The Elder Scroll“) con elementi molto “Souliani” (basati su Dark Souls), dove la trama e la mitologia del mondo verranno scritte dal celebre autore statunitense, mentre il comparto grafico e del gameplay verranno curate a livello maniacale dal maestro Miyakazi in persona.

Entrambi hanno dimostrato il massimo entusiasmo per il poter lavorar assieme: in virtù di questo Martin ha voluto dire in un’intervista che:

“Costruire il mondo di Elden Ring con Miyazaki-san e il suo team è stata una sorpresa! L’ambiente, la mitologia e il gameplay action-RPG assicureranno un’esperienza indimenticabile. Non vedo l’ora che le persone scoprano che cosa Elden Ring ha in serbo per loro”

Non possiamo dargli torto

Lorenzo Carbone

