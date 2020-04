Lupin III in 3D: diffuso il primo trailer del nuovo film

L’attesa è conclusa per i fan del ladro più amato di sempre. Lupin III torna, e lo fa in 3D. Soltanto poche ore fa, la casa di produzione cinematografica Toho (ovviamente made in Japan) ha messo in rete il primo trailer del nuovo film animato. Lupin III in 3D farà lo stesso scalpore dei film precedenti?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui

Ancora mistero sul nuovo film d’animazione di Lupin III

Lupin III The First, questo il titolo del nuovo film, sarà il primo d’animazione che vedrà il ladro più famoso e furbo del mondo presentarsi ai fan in grafica computer Tridimensionale. Il personaggio, nato dalla matita del fumettista Monkey Punch (scomparso l’11 settembre scorso) ha emozionato intere generazioni con le sue continue avventure.

E nonostante abbia fatto scalpore sino ad ora, sul nuovo film d’animazione, ancora non si conoscono dettagli che possano stuzzicare la fantasia dei fan. Sconosciuta è la trama e ancora un mistero sono i particolari di questa nuova avventura.

L’uscita del film di Lupin III in 3D

Il film di Lupin III The First è stato diretto e scritto da Takashi Yamazaki (occupatosi già di importanti film d’animazione tra cui Doraemon, Dragon Quest: Your Story).

A popolare le sale giapponesi il film andrà in onda il 6 dicembre 2019, mentre bisogna ancora aspettare un po’ per parlare di eventuale data di uscita in Occidente e in Italia.