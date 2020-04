Valeria Bigella e Antonio Moriconi stanno insieme? Parla lei

È scattata la scintilla tra Antonio Moriconi e Valeria Bigella?

Da giorni non si fa che parlare di un presunto flirt tra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Antonio Moriconi e Valeria Bigella, divenuta nota per aver partecipato a Temptation Island.

I due stanno davvero insieme? All’inizio entrambi sono rimasti in silenzio, senza quindi smentire o confermare il pettegolezzo. Poche ore fa, però, Valeria Bigella ha deciso di rispondere alle continue domande dei fan sui social.

La Bigella sul suo profilo Instagram ha fatto chiarezza in merito al suo rapporto con Antonio Moriconi, non solo ha svelato che tra loro non c’è nessun flirt, ma ci ha tenuto a precisare di non avere nessuna relazione amorosa, ad oggi è infatti single.

Tramite alcune Instagram Stories la Bigella ha detto: “Mi vengono attribuiti amori e flirt una volta a settimana. Dopo mesi e mesi di queste insinuazioni mi sono un po’ rotta e quindi oggi sono qui a dire la mia. Non c’è nessuna storia con nessuno, nessun amore in corso.”

Valeria Bigella ha poi concluso dicendo: “Sono una ragazza abbastanza di cuore e di sentimenti, e quando eventualmente ci sarà l’amore della mia vita sarò felicissima di dirlo al mondo perché sono fatta così. Quindi, un po’ meno. Sono sempre stata zitta, non parlo quasi mai perché non mi va. Ora però basta.”

Antonio Moriconi non ha quindi una relazione con la Bigella, le sue tantissime fan possono tornare a sperare di vederle a settembre sul trono.

Sara Fonte