Marta Pasqualato e Deianira Marzano, scontro social: ecco cosa si sono dette

Duro botte risposta tra Marta Pasqualato e Deianira Marzano, su Instagram si lanciano pesanti frecciatine

Al centro del gossip nelle ultime ore Marta Pasqualato, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Sul suo profilo Instagram la Pasqualato ha criticato chi passa le giornate a commentare solo gossip e riceve anche denaro per farlo. Questo è ciò che ha detto: “Allucinante come alcune persone costruiscano la propria ‘carriera’ semplicemente commentando vicende di gossip altrui. Allucinante. Ma quando andate a dormire la sera come vi sentite? Non vi sentite completamente inutili al mondo? Ma soprattutto non ve l’hanno insegnato da piccoli che ci fa i ca**i propri campa cent’anni?”.

Le parole dell’ex corteggiatrice hanno fatto infuriare non poco Deianira Marzano, la nota influencer sentendosi presa in causa ha risposto alla Pasqualato dicendo: “Vorrei dire a questa Marta Pasqualato, che manco la conosco, sono dovuta andare a vedere su Google per vedere chi era, che è meglio che si dedica al suo lavoro da OSS, e cambiare i pannoloni agli anziani e invece di occuparsi di vicende che non la riguardano.”

E ancora: “Chi fa un mestiere non deve fare un altro, che si mette a fare la carnevalesca su Instagram. Se una persona studia medicina e ha il tempo di fare queste ‘pucchiaccate’ su Instagram, allora la cosa è molto grave. Tu non sei un personaggio famoso, non arrivato”.

Marta Pasqualato non è certo rimasta in silenzio dopo le frecciatine della Marzano. Tramite alcune Instagram Stories ha replicato dicendo: “Quando l’ignoranza parla dovrei tacere ma non ce la faccio. Questa Deianira si è anche inventata che lei stessa fa la OS, cosa a cui non credo minimamente altrimenti non sarebbe in spiaggia tutto l’anno con questo ‘boccaglioni’, ma sarebbe in ospedale a lavorare.”

La Pasqualato ha aggiunto: “Per quanto riguarda il fatto che chi salva le vite non può stare su instagram, mi sembra molto retrogada come cosa. Sui social io cerco di dare una mano a delle ragazze che vogliono studiare medicina e sono disorientate, perché mi auguro che le persone si facciano una cultura, anche senza andare all’università.”

Marta Pasqualato ha continuato a lanciare frecciatine a Deianira Marzano, ha infatti concluso dicendo: “Insomma… Qualsiasi cosa pur di non finire come lei. Ribadisco che sparlare degli altri a caso NON È UN MESTIERE, non è un lavoro. Seguite le persone che meritano di essere seguite, da cui potete portarvi qualcosa a casa alla fine della giornata”.

Sara Fonte