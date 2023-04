Il patriarca, dove è stato girato? Ci sarà una seconda stagione? Cosa sappiamo della fiction di Canale 5

Cresce sempre di più l’attesa per la messa in onda de “Il Patriarca”. Questo è il titolo di una nuova fiction Mediaset in onda su Canale 5 e con protagonista uno degli attori italiani più amati dal pubblico ovvero Claudio Amendola. Ma, cosa sappiamo su questa nuova serie televisiva? Dove è stata girata e ci sarà oppure no una seconda stagione? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Grande attesa per la nuova serie televisiva di Canale 5 “Il Patriarca”

“Il Patriarca” è il titolo della nuova serie televisiva drammatica italiana trasmessa su Canale 5 in prima serata nel periodo compreso tra il 14 aprile e il 19 maggio 2023 e diretta da Claudio Amendola che interpreta anche il protagonista. Nello specifico la serie televisiva in questione, che verrà trasmessa in sei puntate da 100 minuti circa, racconta la storia di Nemo Bandera ovvero un imprenditore e narcotrafficante pugliese di successo al quale viene diagnosticata l’Alzheimer poco prima di compiere 60 anni.

Nel corso della sua vita Bandera riesce ad accumulare una grossa quantità di denaro grazie alle varie attività illegali. Attività che riesce a gestire da solo fino al momento in cui la malattia inizia ad avanzare e tenere in pugno le varie attività illegali e gli affari comincia a diventare piuttosto pesante e difficile. Prima che sia troppo tardi quindi Nemo Bandera si troverà a dover nominare il suo sostituto, e quindi colui che prenderà il suo posto.

A proposito della fiction Amendola, attore e regista, nel corso di una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato “Il percorso psicologico che può fare una persona in una situazione del genere è la chiave che mi ha spinto ad accettare. In Nemo subentra la vergogna: lui, un uomo potente, si ritrova con una malattia che lo renderà fragile e indifeso, per questo nasconde la verità a tutti”.

Dove è stata girata la fiction e ci sarà una seconda stagione?

La nuova fiction di Claudio Amendola è stata girata in Italia. E nello specifico tre sono le location principali della serie televisiva scelte dallo stesso Amendola. La prima location è la sua città ovvero Roma seguita poi dalla Puglia. Importanti scene infatti sono state girate tra Monopoli e Bari.

Quello che in molti si chiedono è se ci sarà oppure no una seconda stagione della fiction. In realtà però al momento rispondere a tale domanda non è possibile in quanto non sono presenti informazioni di nessun genere. Ma potrebbero arrivare molto presto, per cui continuate a seguirci.